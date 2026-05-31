Otro golpe de fortuna en Córdoba: la Bonoloto deja más de 64.000 euros en Priego

La suerte continúa sonriendo a la provincia de Córdoba. El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) en Priego de Córdoba.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, el boleto ganador fue validado en el despacho receptor situado en el número 1 de la calle Argentina, en el municipio prieguense. El premio corresponde a la segunda categoría del sorteo y ha sido compartido con otro acertante que selló su apuesta en El Grao (Castellón), por lo que ambos recibirán la misma cuantía.

Además, un acertante de primera categoría ha logrado los seis números de la combinación ganadora. El boleto fue validado en la entidad local de Vista de los Ángeles, en el municipio almeriense de Mojácar, y permitirá a su propietario embolsarse un premio superior al millón de euros.

Dos premios en la provincia en apenas 24 horas

La fortuna parece haber fijado su mirada en la provincia de Córdoba durante este fin de semana. Apenas un día antes, el sorteo de la Bonoloto del sábado ya había dejado otro importante premio en la capital.

En aquella ocasión, un boleto sellado en una administración situada en la Plaza de la Compañía, en pleno centro de Córdoba, resultó agraciado con un premio de segunda categoría dotado con 48.294 euros. El boleto compartió categoría con otros dos acertantes del resto de España en un sorteo que, además, dejó desierto el premio de primera categoría.

De este modo, entre los sorteos del sábado y el domingo, la Bonoloto ha repartido más de 113.000 euros en la provincia cordobesa en apenas 24 horas.