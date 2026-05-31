Instalaciones hidraúlicas
La Diputación de Córdoba adjudica la renovación del colector de la N-432 en Espejo por 163.870 euros
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, afirma que "la urgencia de la actuación viene dada porque las deficiencias en la tubería están provocando filtraciones que podrían afectar a la N-432"
La Diputación de Córdoba ha iniciado el proceso de adjudicación de las obras para renovar el colector de saneamiento que atraviesa la N-432 a su paso por Espejo, una actuación que cuenta con un presupuesto de licitación de 163.870 euros y un plazo de ejecución aproximado de tres meses.
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que la intervención forma parte del Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027, con el que la Diputación pretende renovar las conducciones hidráulicas y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
La actuación se considera urgente debido al estado del tramo actual, conformado por una antigua tubería de hormigón DN-500 que presenta numerosas deficiencias y filtraciones que podrían llegar a afectar a la carretera. "La urgencia de la actuación viene dada porque las deficiencias en la tubería están provocando filtraciones que podrían afectar a la N-432", ha dicho Fuentes.
Solución del problema
Para solucionar el problema, la Diputación ha optado por ejecutar una perforación horizontal, una técnica que evitará la apertura de zanjas en la N-432 y permitirá mantener la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos.
En concreto, se realizará una perforación horizontal dirigida de 27 metros de longitud, en la que se introducirá una tubería de acero helicosoldado de 800 milímetros de diámetro interior y 8 milímetros de espesor. Esta estructura actuará como elemento protector frente a cargas externas y posibles movimientos del terreno.
Prestación de un servicio esencial
En el interior de dicha tubería se instalará una conducción de polietileno de alta densidad, con el objetivo de garantizar la estanqueidad y durabilidad del tramo bajo tierra. A ello se sumará la sustitución de 64 metros del colector actual por tubería de PVC estructurado SN-8 en los tramos previos y posteriores al cruce.
La Diputación sostiene que esta obra permitirá mejorar la prestación de un servicio esencial como el saneamiento y, al mismo tiempo, reforzar la estabilidad de una infraestructura viaria muy transitada como la N-432.
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