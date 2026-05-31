Comienza la temporada de incendios con casi toda Córdoba en riesgo bajo

Como cada año, la temporada de incendios forestales en Córdoba comienza este lunes, 1 de junio. En realidad, los fuegos en el monte se producen durante todo el año, como han demostrado algunas de las intervenciones del Infoca esta primavera. Lo que ocurre es que llegado el verano, con las altas temperaturas y la hierba seca, el riesgo es mucho más elevado, y seguirá siendo así hasta la llegada del otoño.

Por el momento, y al menos en esta primera jornada de la temporada de incendios, el riesgo en la provincia de Córdoba no es demasiado elevado, según las previsiones que elaboran tanto el Plan contra Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que elaboran índices de peligrosidad hasta tres días vista. Este lunes 1 de junio, casi toda la mitad Sur de la provincia cordobesa, así como los valles fluviales del área Norte, se encuentran coloreados de azul en el mapa de peligrosidad, lo que indica un riesgo bajo.

Efectivos del Infoca realizan una quema controlada en Córdoba esta primavera. / A. J. González

Con un nivel moderado se encuentra casi toda la mitad septentrional así como algunas regiones de la Subbética y la Campiña oriental. El nivel amarillo (alto) sólo se da en pequeñas zonas de monte en la Sierra Morena occidental y el norte de Los Pedroches. No obstante, hay también áreas aún más pequeñas que sí estarán en los máximos niveles de alerta (muy alto y extremo); se concentran al Norte de Hinojosa del Duque.

Situación estable

Esta situación se mantendrá prácticamente estable durante este martes, día 2 de junio, con la elevación del nivel del riesgo tan sólo en pequeñas zonas de Sierra Morena. Para el día 3 de junio la peligrosidad se rebajará en toda la provincia, que pasará a estar en riesgo bajo en casi todo el territorio salvo Sierra Morena y la Campiña occidental.

Este año las circunstancias meteorológicas han cambiado el mapa de riesgos. Llovió mucho durante el invierno, lo que propició el desarrollo y crecimiento de hierba, forraje y matorrales. Con la llegada de las altas temperaturas, todo eso se ha convertido en material altamente inflamable que puede ser pasto de incendios. Es decir, habrá más combustible natural para el fuego, y eso siempre supone un riesgo por mucha vigilancia que haya.

Novedades

Entre las novedades del Plan Infoca para este año está la incorporación de una nueva pista para avionetas y equipos aéreos dedicados a combatir los incendios. Está ubicada en el aeródromo de Cabeza Aguda, en Villaviciosa de Córdoba. También se ha procedido a la implantación de la Red Digital de Emergencias de Andalucía (Red Reja) con nuevos equipos de comunicación en la provincia, tal como informó en su día el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina.