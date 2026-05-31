Almodóvar solicita casi un millón de euros al Gobierno para paliar los daños del tren de borrascas

El alcalde de Almodóvar del Río, Ramón Hernández, ha informado a la Corporación, congregada en pleno ordinario, de la cuantía total que se ha solicitado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para reparar los daños causados por las distintas borrascas del pasado otoño e invierno, las cuales ascienden a 964.099,13 euros.

El primer edil ha explicado que esta solicitud se ha canalizado al Ejecutivo nacional mediante distintas convocatorias de ayudas “que han sido presentadas dentro de los plazos previstos y tras un sobreesfuerzo de los técnicos municipales, que además han tramitado, a través de una oficina de atención ciudadana, un total de 25 solicitudes de vecinos y vecinas particulares más una comunidad de propietarios”.

Lista de obras pendientes

Del casi millón de euros, el Consistorio ha solicitado 790.437 euros en una línea de ayudas destinadas a obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras. Entre ellas se encuentran la reforma de los caminos del Pantano, de Las Cuevas y de Las Tejeras; la trasera del muro de la Policía Local; arreglo de cubiertas en el Polideportivo Municipal, CEIP Luis de Góngora, Centro de Visitantes del Valle del Guadalquivir, Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal; reforma de las pistas de pádel, limpieza de los arroyos de Guadarromán, Los Mochos y Las Tejeras; trasera del muro del edificio municipal de la calle Rosario (academias de baile); Punto Limpio y adecentamiento del sendero al Portus Romano.

Un momento del plebo de Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

Por otro lado, el Ayuntamiento ha solicitado el reintegro de 173.662,13 euros más que se destinaron a gastos corrientes derivados de estos fenómenos meteorológicos de especial afectación, donde se enmarcan las tareas de limpieza y baldeo de calles, retirada de escombros y árboles, entre otras actuaciones.

El pleno ordinario también aprobó por unanimidad de los distintos grupos políticos la designación de las fiestas locales del próximo año 2027, que serán los días 1 y 4 de octubre, viernes y lunes de la Feria de Nuestra Señora del Rosario.