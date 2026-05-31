Política municipal
Almodóvar solicita casi un millón de euros al Gobierno para paliar los daños del tren de borrascas
El Ayuntamiento ha recibido un total de 25 solicitudes de reparación de vecinos particulares
El alcalde de Almodóvar del Río, Ramón Hernández, ha informado a la Corporación, congregada en pleno ordinario, de la cuantía total que se ha solicitado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para reparar los daños causados por las distintas borrascas del pasado otoño e invierno, las cuales ascienden a 964.099,13 euros.
El primer edil ha explicado que esta solicitud se ha canalizado al Ejecutivo nacional mediante distintas convocatorias de ayudas “que han sido presentadas dentro de los plazos previstos y tras un sobreesfuerzo de los técnicos municipales, que además han tramitado, a través de una oficina de atención ciudadana, un total de 25 solicitudes de vecinos y vecinas particulares más una comunidad de propietarios”.
Lista de obras pendientes
Del casi millón de euros, el Consistorio ha solicitado 790.437 euros en una línea de ayudas destinadas a obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras. Entre ellas se encuentran la reforma de los caminos del Pantano, de Las Cuevas y de Las Tejeras; la trasera del muro de la Policía Local; arreglo de cubiertas en el Polideportivo Municipal, CEIP Luis de Góngora, Centro de Visitantes del Valle del Guadalquivir, Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal; reforma de las pistas de pádel, limpieza de los arroyos de Guadarromán, Los Mochos y Las Tejeras; trasera del muro del edificio municipal de la calle Rosario (academias de baile); Punto Limpio y adecentamiento del sendero al Portus Romano.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha solicitado el reintegro de 173.662,13 euros más que se destinaron a gastos corrientes derivados de estos fenómenos meteorológicos de especial afectación, donde se enmarcan las tareas de limpieza y baldeo de calles, retirada de escombros y árboles, entre otras actuaciones.
El pleno ordinario también aprobó por unanimidad de los distintos grupos políticos la designación de las fiestas locales del próximo año 2027, que serán los días 1 y 4 de octubre, viernes y lunes de la Feria de Nuestra Señora del Rosario.
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