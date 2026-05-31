Alerta amarilla en Córdoba este lunes a causa de las altas temperaturas

El mes de mayo ha sido muy caluroso en Córdoba, mucho más de lo habitual y eso que ya de por sí el quinto mes del año suele registrar temperaturas ya bastante elevadas poco antes de la llegada del verano. A mediados de mes, los termómetros empezaron a escalar cumpliendo las previsiones ya anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología. Se han llegado a rozar los 40 grados en la capital, valores inusualmente elevados.

En las últimas dos semanas se han registrado temperaturas por encima de los 37 grados durante varios días, cuando la media de las máximas durante 30 años (entre 1991 y 2020, marco de referencia para Aemet) no ha superado los 30 grados. Pero es que además ha habido algunos días por encima de los 38 grados, como durante la jornada de este mismo sábado, con un máximo de 38,4 grados en la estación medidora del Aeropuerto, registrada a las cinco de la tarde, cuando la Feria de Córdoba bullía de gente entre el calor.

Las mínimas, en la media

Las mínimas, al menos, no se han salido tanto de la regla. Durante todo el mes de mayo sólo en dos ocasiones se superó la media de referencia y lo hizo por muy poco. Lo habitual es que las mínimas en mayo se muevan entre los 12 y los 15 grados.

Por otro lado, el mes de junio arranca de nuevo con altas temperaturas y valores propios del verano, una situación que no comenzará a revertir ligeramente hasta el próximo miércoles, de acuerdo con la previsión de Aemet.

Para este lunes, 1 de junio, el pronóstico del tiempo en Córdoba capital señala unas temperaturas máximas de 39 grados y unas mínimas de 20 grados.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso amarillo en todo el Valle del Guadalquivir a su paso por Córdoba precisamente por las altas temperaturas. Para el martes el aviso desaparece, de momento.