Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo de Córdoba que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos

En Andalucía y más concretamente en Córdoba, donde predominan los típicos pueblos blancos, hay un lugar que rompe completamente con esa imagen, protagonizando una de las postales más bellas de la provincia. Se trata de Montoro, un municipio que sorprende por el intenso color rojizo de sus fachadas.

Pero, ¿por qué Montoro no es blanco como el resto? La respuesta está en su historia, su geología y un elemento muy particular: su famosa piedra roja.

Un pueblo diferente en Andalucía

Cuando pensamos en el sur de España, es inevitable imaginar calles encaladas y casas blancas brillando bajo el sol. Sin embargo, Montoro ofrece una estampa totalmente distinta a la tradicional.

Este material ha sido utilizado durante siglos en la construcción. Muchos de sus edificios están hechos con un material que le da al municipio una personalidad única: construcciones tanto civiles como religiosas, fachadas, escudos heráldicos, fuentes, cornisas... Este contraste lo convierte en uno de los pueblos más singulares de la provincia de Córdoba.

El casco urbano de Montoro, a la izquierda, con el barrio del Retamar a la derecha y el río en el centro. / Córdoba

La 'Giralda Roja' y un puente sorprendente

Este material, y por tanto ese color rojizo, compone los principales monumentos de la localidad. Y eso ha despertado históricamente el interés. Desde la lejanía, antes de llegar al núcleo urbano, se aprecia la impontente torre, que para muchos se asemeja a la Giralda de Sevilla, con su tono cobrizo dominando el skyline. Esta característica ha hecho que publicaciones como National Geographic bauticen al campanario de la Catedral de Santa María de la Sede, templo levantado en el siglo XV, como la Giralda roja.

La ‘Giralda roja’ de un pueblo de Córdoba / Córdoba

Otro de los monumentos más destacados de este pueblo, el puente de las Donadas, construido en 1498, presenta la misma característica: 180 metros de piedra roja sobre el río, para unir el barrio del Retamar con el resto del municipio.

¿De dónde viene la molinaza?

El tipo de arenisca conocido como molinaza obtiene su característico color de los óxidos de hierro presentes en su composición. El origen de este material se remonta millones de años atrás, cuando la Península Ibérica estaba en el trópico, al este de Pangea y a orillas del mar de Tethys, y presentaba unas condiciones climáticas áridas y cálidas, como recoge Julio A. Clementson Lope en un trabajo de investigación para la Universidad de Córdoba.

Un paisaje marcado por el río Guadalquivir

El entorno natural también influye en la estética del municipio. El río Guadalquivir rodea Montoro formando un meandro que ofrece vistas espectaculares del conjunto urbano. El contraste entre el verde del paisaje, el azul del cielo y el rojo de la piedra crea una imagen difícil de olvidar.

Vista de Montoro desde el puente. / Ayuntamiento de Montoro

Precisamente por esta singularidad, Montoro se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan algo diferente dentro de Andalucía. No es el típico pueblo blanco, y ahí reside su encanto. Se trata de una localidad auténtica, con una marca identidad visual que ofrece historia, naturaleza y arquitectura, tres argumentos que disparan su valor.

Y, pese a ser uno de los municipios más pintorescos de la provincia, sigue siendo un lugar poco masificado. Visitar Montoro es descubrir otra cara de Andalucía. En una región famosa por sus pueblos blancos, este municipio cordobés destaca precisamente por no serlo.