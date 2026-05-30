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Investigan a una persona en Córdoba por un incendio forestal causado por una quema de poda

El Seprona de la Guardia Civil ha identificado a una persona en Córdoba por su presunta relación con el fuego declarado el pasado 18 de abril en el arroyo de San Jerónimo

Imagen del incendio en Hornachuelos remitida por la Guardia Civil de Córdoba.

Imagen del incendio en Hornachuelos remitida por la Guardia Civil de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Guardia Civil investiga a una persona en Córdoba como presunta autora de un delito de incendio forestal tras un fuego declarado el pasado 18 de abril en el arroyo de San Jerónimo, en el término municipal de la capital cordobesa.

La investigación se inició después de que la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, COS-062, recibiera el aviso de la existencia de un incendio forestal en la zona. Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de Hornachuelos, que abrió las diligencias para esclarecer el origen del fuego una vez extinguido el incendio.

Las llamas, tras la quema de la poda

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, las pesquisas permitieron comprobar que las llamas se habrían iniciado tras una quema de restos de poda realizada en el entorno donde se produjo el incendio.

El fuego afectó a una amplia extensión de vegetación de ribera de un arroyo cercano, así como a varias especies arbóreas, entre ellas álamos blancos y cañas.

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Tras la investigación, los agentes procedieron a investigar al presunto autor de la quema como supuesto responsable de un delito de incendio forestal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Córdoba y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

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