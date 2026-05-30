Declarado un incendio en una zona agrícola de Pozoblanco a causa del impacto de un rayo

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este sábado en una zona agrícola de Pozoblanco a causa de un rayo que ha caído en la zona.

Según ha informado el Plan Infoca en declaraciones a Europa Press, en la zona se encuentra trabajando un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones. Además, con el fin de sofocar las llamas provocadas por la tormenta seca, el Plan Infoca ha movilizado a un helicóptero semipesado a la zona agrícola afectada, que se encuentra cercana a un área forestal.

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Fuentes del Plan Infoca han detallado que las dotaciones han acudido "muy pronto" tras declararse el fuego y han indicado en la zona del impacto "no hay mucha vegetación", motivo por el que han considerado que no revestirá de excesiva gravedad.