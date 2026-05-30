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Aviso amarillo de la Aemet en Córdoba por altas temperaturas: la Feria podría despedirse con 40 grados a la sombra

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia, donde podrían formarse tormentas con chubascos

Tres jóvenes mujeres se abanican junto a la fuente de la portada de la Feria de Córdoba.

Tres jóvenes mujeres se abanican junto a la fuente de la portada de la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Tomás Moreno

Córdoba

Córdoba se va despidiendo de la Feria tras una semana en la que el calor ha marcado la fiesta, una tónica que no solo se mantendrá en el último fin de semana, sino que, incluso, será más intensa. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, donde se ubica la capital, por máximas que podrían alcanzar los 40 grados entre las 14.00 y las 19.59 horas de hoy sábado.

Cuando aún nos encontramos en el final de la primavera y del mes de mayo, lejos todavía, a priori, de 'lo peor' del verano, los registros térmicos siguen siendo muy elevados. Y no solo en la tierra, sino que también está ocurriendo en el mar. Según informa la Aemet en un post en la red social X, antes Twitter, "la temperatura del mar está también por encima de los valores normales para la época".

¿Qué temperaturá hará en el último sábado de la Feria de Córdoba?

Y centrándonos en el pronóstico de la Aemet para Córdoba capital y provincia, en el último sábado de la Feria de Córdoba tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte, donde no se descartan chubascos acompañados de tormentas. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados en las sierras por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 39º, en Lucena entre 19º y 35º, en Pozoblanco entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 34º.

Aviso amarillo en la Campiña cordobea hoy sábado, 30 de mayo.

Aviso amarillo en la Campiña cordobea hoy sábado, 30 de mayo. / Aemet

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 31 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

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El aviso amarillo está activado tanto el sábado como el domingo, en el último fin de semana de la Feria de Córdoba.

El aviso amarillo está activado tanto el sábado como el domingo, en el último fin de semana de la Feria de Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 39º, en Lucena entre 20º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 35º.

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