400 personas se concentran en Peñarroya-Pueblonuevo en apoyo a los andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial

La Plaza Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo acogió este sábado a unas 400 personas en una concentración ciudadana que se inició a las 10:30 horas en apoyo a Javier y David, los dos andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial desde hace ya 16 meses. La convocatoria busca reclamar su liberación y denunciar la situación que atraviesan actualmente presos en la cárcel de Black Beach.

Detenidos "ilegalmente"

Durante el acto, sus hermanos muy emocionados han leído un manifiesto en el que denuncian la injusticia que viven Javier, natural de la localidad, y David, de Granada, quienes aseguran fueron detenidos “ilegalmente, sin pruebas y acusados de un delito que no han cometido”. “Ambos trabajadores, un administrativo y un técnico de televisión, acudieron el 22 de enero de 2025 a una reunión técnica convocada por el vicepresidente de Guinea Ecuatorial en representación de la empresa para la que trabajaban. Tras el encuentro les confiscaron sus pasaportes y fueron conducidos a dependencias de la Gendarmería, permaneciendo allí hasta su traslado, el 7 de abril, a la prisión de Black Beach”.

Un momento de la concentración. / M.J. Gómez

En el manifiesto, destacan que tras “16 meses de angustia, miedo e injusticias”, las promesas diplomáticas realizadas por el Gobierno español no se hayan traducido en avances reales. También reprochan la prohibición de visitas y las dificultades para garantizar derechos básicos como la asistencia médica o el acceso a abogados.

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“Actúe ya. No queremos palabras, queremos hechos”, concluye el texto, en el que además agradecen el apoyo de los vecinos y piden que no se olviden los nombres de Javier y David. A la misma hora había una concentración en Granada junto al ayuntamiento. Por su parte, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha mostrado públicamente su solidaridad con ambos y su respaldo a la concentración.