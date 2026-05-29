Puente Genil aprueba un plan económico para corregir "desajustes" en los certificados de la ayuda a domicilio

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado un Plan Económico Financiero 2026/2027 con el objetivo de "acreditar la sostenibilidad financiera" del Ayuntamiento y ha sido aprobado con los votos favorables del PP y Vox y la abstención de PSOE e IU.

La portavoz del PP, Tatiana Pozo, explicó que el documento responde a que han aflorado "desajustes de algunos ingresos", señalando de forma concreta el retraso en los certificados del servicio de ayuda a domicilio, que asciende a 2,5 millones de euros. Asimismo, apuntó a "la falta de cobro de la plusvalía en el último año y la falta de actualización del padrón municipal".

Pozo aseguró que el plan "incluye acciones recaudatorias que están agendadas" y quiso trasladar un mensaje de tranquilidad al afirmar que "no hay motivos de alarma, ni se van a subir impuestos ni recortar servicios".

La postura de los grupos municipales en el pleno

La portavoz de Vox, Antonia Gallardo, justificó el apoyo de su grupo indicando que ya habían advertido de que "los ingresos estaban inflados por el IBI y la tasa de vehículos", aunque añadió que "por responsabilidad vamos a votar a favor".

Por su parte, Reyes Estrada, de IU, defendió la abstención de su grupo argumentando que el Ayuntamiento presenta "un déficit superior a 3 millones de euros". En su intervención manifestó que el problema "es que se gasta poco, algunas cuestiones dan penita", y citó entre los proyectos pendientes "los planes de empleo, el puente del sur, el campo de fútbol o la piscina al aire libre". Estrada concluyó que esta situación "no es un castigo divino, sino que ustedes son los responsables". No obstante, explicó que la abstención significa "que le damos la oportunidad de que sean capaces de poner en marcha el plan".

El portavoz del PSOE, Pepe Gómez, afirmó que "este documento prueba la falta de gestión que viene demostrando porque llega tarde y mal". Como ejemplos de promesas incumplidas mencionó que "anunció un PGOU en dos años y no está, ni el presupuesto entra en vigor en enero, como usted predicaba, y en el tema del cuartel de la Guardia Civil han tomado acción tras las elecciones".

Gómez condicionó el voto favorable de su grupo a la creación de "un seguimiento bimensual" y reclamó que "haya un concejal que dé la cara ante cualquier incumplimiento". Ante esta propuesta, Tatiana Pozo respondió que "no le vamos a permitir exigencias", motivo por el que finalmente el PSOE optó por la abstención.

La portavoz del PP, Tatiana Pozo, se dirige a la oposición en un momento del pleno. / V. Requena

El alcalde defiende la "transformación" de Puente Genil durante su mandato

El alcalde, Sergio Velasco, cerró el debate reconociendo que "estamos reconociendo errores en los certificados de la ayuda a domicilio". También defendió la gestión realizada durante los tres años de mandato del actual equipo de gobierno, recordando que encontraron "la marcha de dos funcionarios históricos, falta de personal y déficit histórico de administrativos", al tiempo que anunció que "a partir de ahora vamos a seguir fortaleciendo el área de Rentas".

Velasco destacó igualmente actuaciones como "la transformación de Puente Genil con el mercado de abastos, el acceso a la localidad o los cambios de luminarias". No obstante, admitió que "hay mucho que mejorar" y aseguró que el Ayuntamiento debe "seguir trabajando en materia de personal y, en definitiva, para poner al día este Ayuntamiento".

Despedida de Esteban Morales

De otro lado, el exalcalde Esteban Morales se despedía como edil socialista en el que ha sido su último pleno y aseguró que ha sido "un honor y un privilegio" trabajar por su pueblo, destacando también el papel de las diferentes corporaciones municipales, asociaciones, colectivos y clubes deportivos en la transformación de la localidad.

Tanto los portavoces de los distintos grupos municipales como el alcalde coincidieron en destacar de Esteban Morales "el respeto hacia los adversarios" durante su trayectoria política y le trasladaron el deseo de que "siga trabajando por Puente Genil desde el Parlamento andaluz".