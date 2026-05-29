Priego aprueba la cesión de un solar público para la construcción de viviendas destinadas a personas con discapacidad

El Pleno de la Corporación municipal de Priego ha aprobado por unanimidad la cesión a la asociación Albasur, de una parcela de algo más de 1.500 metros cuadrados de terreno público ubicada en la Avenida Niceto Alcalá-Zamora para la construcción de viviendas para personas con discapacidad.

Un expediente que, según indicó durante su exposición la presidenta del Área de Urbanismo, Marta Siles, "va más allá de lo estrictamente urbanístico", ya que lo que se persigue con el proyecto es la construcción de cinco viviendas para 44 personas, "hogares para favorecer una vida más normalizada", apuntaba Siles, que igualmente apuntaba que se trata de una iniciativa "demandada por las familias de Albasur y que desde hace años han trasladado a distintas administraciones".

Como puntualizaba la presidenta del Área de Urbanismo, la parcela se ubica en una zona próxima a las instalaciones de Albasur y el expediente cuenta con todos los informes favorables, al tiempo que esta cesión se encuentra igualmente amparada por la actual legislación.

Reversión automática si en cinco años no se construyen las viviendas

Siles añadía que el convenio de cesión se incluye expresamente una cláusula en la que se especifica que si en el plazo de cinco años no se ha llevado a cabo el proyecto para el que está destinada, la reversión de la parcela al patrimonio del suelo municipal será automática.

La consejera, Loles López (tercera izqda.), junto a autoridades políticas y dirigentes de Albasur, en la visita que hizo en marzo a las obras de ampliación del centro. / R.C.C.

Tras pronunciarse favorablemente al resto de grupos, el alcalde, Juan Ramón Valdivia, señalaba que la valoración del terreno ronda los 1,4 millones de euros, "por lo que la Corporación, con su voto unánime, ha dicho que hay confianza en Albasur y que el Ayuntamiento prefiere esa cesión que la venta de los terrenos, dado el interés social del proyecto".

Otros asuntos del pleno

Junto a este expediente, el orden del día incluía tres reconocimientos extrajudiciales de créditos, con facturas en su mayoría para abonar suministros, destacando uno de ellos especialmente por su cuantía, 302.508,62 euros, cantidad en la que se incluye la reparación del emisario de la EDAR ubicado en La Vega y cuya cuantía se eleva a 130.000 euros.

Igualmente, la Corporación aprobaba por unanimidad el borrador inicial de la Comisión Local contra la Violencia de Género, un órgano de coordinación que permitirá mejorar la prevención, la atención y la respuesta institucional ante cualquier situación de violencia machista en Priego.

Como expuso durante su intervención el concejal delegado de Igualdad y Mujer, Juan de la Cruz Aguilera Expósito, "la creación de esta comisión supone un paso muy importante para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto de todas las administraciones y profesionales implicados, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida, coordinada y eficaz a las mujeres víctimas de violencia de género".

La futura comisión local estará integrada por representantes del Ayuntamiento, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales, ámbito sanitario, comunidad educativa y demás profesionales relacionados con la atención y protección de las víctimas, permitiendo una actuación transversal y coordinada.