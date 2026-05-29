Palma del Río impulsa el análisis de los restos antropológicos hallados en la fosa de 1936 del cementerio

El Patronato de Cultura de Palma del Río ha firmado un convenio de colaboración de 4.000 euros con el Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica para que se realicen los trabajos de análisis antropológicos de los restos exhumados de la fosa común más grande del cementerio municipal, la de 1936. La alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, ha firmado este convenio junto a la presidenta del Foro, Emilia Arroyo sabiendo de la “importancia de estos trabajos” y con la intención de “aunar fuerzas para buscar los recursos pertinentes” para que se sigan con los trabajos en la fosa.

El pasado 27 de abril, el equipo dirigido por la arqueóloga Elena Vera volvió a abrir la fosa común de los asesinatos franquistas de 1936 en Palma del Río en el cementerio San Juan Bautista. Gracias a la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los trabajos de exhumación continúan a día de hoy promovidos por el Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río. Se trata de la sexta actuación que se realiza en el enterramiento gracias a la subvención de 42.500 euros concedida por este organismo al Ayuntamiento de la localidad.

La alcaldesa recordó el plano humano del proyecto recordando que "son muchas las personas que se encuentran en estas fosas y muchos los familiares que están pidiendo la recuperación de esa memoria que ha sido olvidada”. De la misma manera, la regidora aplaudió la unanimidad institucional en esta causa reflejada en una declaración institucional aprobada en el pleno del pasado mes de abril.

Emilia Arroyo, presidenta del Foro; Matilde Esteo, alcaldesa, y Mari Ángeles Zamora, concejala de Cultura, en la firma del convenio.. / J. Muñoz

La presidenta del Foro quiso agradecer el apoyo que el Patronato de Cultura lleva prestando desde el año 2018, gracias a cuya colaboración se han podido digitalizar expedientes del Tribunal Militar Segundo de Sevilla o realizar un documental donde se recogen los trabajos de exhumación. Sin embargo, Emilia Arroyo y el Foro no cesan en la búsqueda constante de financiación con el objetivo de "exhumar todas las fosas comunes que existen en el término municipal de Palma del Río", para lo que "estamos llamando a la puerta de todas las administraciones públicas para que esto se haga en muy breve plazo".

Arroyo explica que no se puede seguir abriendo y cerrando la fosa porque "estamos hablando de derechos humanos" y la paralización de los trabajos tiene consecuencias también de deterioro de los restos que allí se encuentran.

El elevado coste de intervenir en la fosa de 1936

La fosa de 1936 de Palma del Río además, tiene una composición compleja y presenta los cuerpos superpuestos unos encima de otros, por lo que no se puede realizar por fases, como se observó en la última actuación, realizada en el verano de 2025 y en la que solo se llegaron a exhumar cinco cuerpos por la complejidad que presentaba el lugar.

La presidenta del Foro también ha informado que a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "se está tramitando un Real Decreto que incluirá, entre otras, una subvención directa al Ayuntamiento de Palma del Río por importe 100.000 euros para continuar con el proyecto". A tal efecto, la alcaldesa ha remitido un escrito al organismo estatal para "intentar que aumente la partida presupuestaria dentro de ese Real Decreto", ya que se estima que los trabajos en la fosa de 1936 podrían tener un coste total de 500.000 euros.

La directora técnica del proyecto, la arqueóloga Elena Vera, está al frente de un grupo de personas que ha iniciado los trabajos de exhumación por el flanco opuesto al de los años anteriores. Vera aplica un riguroso protocolo de excavación, limpieza, identificación en campo y exhumación de los restos.

Así es el estudio antropológico

El convenio firmado con Cultura permite el "estudio antropológico que se hace en los laboratorios" y que resulta crucial para identificar "las características demográficas de cada una de las personas que se han exhumado", si tenían patologías previas y las causas de la muerte, buscando incluso proyectiles o golpes en la cabeza. Además, este análisis permite también obtener de forma individualizada una muestra de ADN que se coteja en el laboratorio de Granada con la muestra de los familiares para identificar los cuerpos.

El Consistorio palmeño y el Foro también están en conversaciones con otras administraciones públicas como la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para conseguir la financiación suficiente para evitar que se vuelva a cerrar la fosa y se completen los trabajos de exhumación en esta fosa del cementerio municipal en una única y última fase.