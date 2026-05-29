El Pleno de Palma del Río aprueba una declaración de condena de la xenofobia

El Pleno de Palma del Río admitió en la noche de este jueves que "la preocupación ha aumentado entre los vecinos ante los recientes acontecimientos que han alterado el orden público". Fueron palabras de la declaración aprobada en la sesión con los votos favorables de PP, PSOE y el concejal no adscrito y la abstención de IU, relativa a la convivencia pacífica, la seguridad y la condena de la xenofobia donde se habló del incendio del lavadero abandonado y los comentarios vertidos en redes sociales. En la sesión, el equipo de gobierno se comprometió a reforzar la seguridad en el marco de sus competencias.

Los grupos municipales dejaron claro que Palma del Río es "una ciudad acogedora, vibrante y segura donde la convivencia es el pilar fundamental" de su identidad pero que, debido a "incidentes aislados", la convivencia se ve alterada.

Desde el Consistorio recuerdan que "la convivencia entre personas de distintas nacionalidades es una riqueza que debemos proteger con responsabilidad y madurez cívica" porque la sociedad ha demostrado siempre que "la diversidad no es una amenaza, sino un valor" y rechazan "los discursos de odio y xenofobia que erosionen la convivencia que tanto valoramos". La alcaldesa ya manifestó públicamente que denunciará a las personas que viertan estos mensajes de odio y racismo, así como que se actuará "con toda contundencia" contra los delincuentes, sean de la procedencia que sean.

El Ayuntamiento impulsará actuaciones para reforzar la seguridad y la atención social

Para evitar estas situaciones, el equipo de gobierno se comprometió a impulsar en el marco de sus competencias un programa de actuaciones planificadas para reforzar la seguridad, la convivencia y la atención social promoviendo medidas de prevención e intervención que contribuyan a evitar situaciones de conflicto vecinal y a garantizar la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía. En la misma declaración también se rechaza "cualquier acción que implique movimientos xenófobos y aquellos que atenten contra los Derechos Humanos".

El PSOE pidió "mayor implicación" para desarrollar este programa de actuaciones, ya que el pasado año se aprobó una declaración institucional similar y "no se han dado pasos para realizarlo". Recriminó la falta de vivienda social o de programas de prevención de drogas. En el mismo sentido se expresó IU, que se abstuvo en esta moción por las declaraciones de la alcaldesa posteriores al incidente, de las que se quiere desmarcar.

En el pleno también se dieron a conocer los informes de intervención y tesorería para ver el cumplimiento de las obligaciones trimestrales, la morosidad del Ayuntamiento y el periodo medio de pago de la entidad local.

Las mociones de los grupos

El PP presentó una proposición en apoyo a la Guardia Civil reforzando el discurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles donde manifestó que son necesarios "más Guardias Civiles en Palma del Río". La propuesta salió adelante con los votos a favor de PP y el concejal no adscrito y las abstenciones de PSOE e IU.

Por parte del concejal no adscrito se presentaron dos mociones. La primera de ellas, en relación a la regeneración urbana, gestión de residuos y optimización de espacios públicos. José Caamaño habló de la retirada del amianto de edificios privados, el fomento de la rehabilitación de viviendas y de la conversión de solares en aparcamientos. El equipo de gobierno defendió que ya se están realizando actuaciones para regeneración urbana en sintonía con el PGOU y la Agenda Urbana. La moción salió adelante con los votos a favor de PP y el concejal no adscrito y las abstenciones de PSOE e IU.

En la segunda moción se debatió sobre reforzar los protocolos de protección a víctimas de violencia de género para evitar sucesos como el de la cordobesa Tulia, algo donde estuvieron de acuerdo todos los grupos y se aprobó por unanimidad.

Noticias relacionadas

El Pleno guardó un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista y también por los que fueran concejales en el ayuntamiento de la localidad, Ramón Jubera y José Luis Sánchez.