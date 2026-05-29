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Inclusión

Entidades asistenciales de la Subbética exhiben en Lucena sus recursos para la atención a las personas con discapacidad

El encuentro comarcal ha estructurado su programa en cinco bloques, abarcando desde la infancia hasta la vida adulta de las personas con discapacidad

Estands participantes en el encuentro sobre discapacidad celebrado en Lucena.

Estands participantes en el encuentro sobre discapacidad celebrado en Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La exposición cronológica y gradual de alternativas inclusivas para las personas con discapacidad y sus familias ha motivado el desarrollo de la primera edición de la Jornada de Orientación Vocacional y Empleabilidad. Hasta 26 entidades del tercer sector han conformado un itinerario, reproduciendo el ciclo vital, en la Casa de los Mora de Lucena.

El Foro de la Discapacidad de Lucena, constituido hace dos años e integrado por colectivos asistenciales y el Ayuntamiento, han promovido este encuentro, con vocación comarcal para toda la Subbética y estructurado en cinco bloques, desde las edades iniciales hasta las etapas vitales superiores, en concreto, primeros pasos y apoyo a las familias; educación, inclusión y desarrollo; formación y transición a la vida adulta; empleabilidad e inclusión social; vida adulta, apoyos y futuro.

Unos 160 asistentes, en horario de mañana y tarde, han conocido los servicios y coberturas del Centro de Atención Temprana, colegios de educación especial, ciclos de Formación Profesional Básica, entidades de ocio y tiempo libre, fundaciones, centros especiales de empleo o residencias.

El alcalde de Lucena y la concejala, con representantes de las entidades participantes en el foro.

El alcalde de Lucena y la concejala, con representantes de las entidades participantes en el foro. / M. González

Talleres y acciones didácticas completan el programa

Con el lema principal Pensando en tu futuro, desde esta iniciativa rotulaban el mensaje fundamental, "Ponle metas a tu vida, no límites a tus sueños".

La programación se completaba con talleres, acciones didácticas y sesiones formativas.

Durante la inauguración, el alcalde, Aurelio Fernández, afirmaba que propuestas de esta naturaleza "sitúan en el centro de las políticas públicas a las personas que más lo necesitan" y aplaudía la coordinación entre el tejido asociativo y las administraciones públicas.

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Por su parte, Miriam Ortiz, concejala de Salud, Mayores y Discapacidad, reparaba en la pretensión de suavizar "la preocupación sobre el futuro de los jóvenes con discapacidad", a través de este espacio de información, orientación y acompañamiento y mediante oportunidades educativas, formativas, laborales y sociales.

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