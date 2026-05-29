Jornadas
La Diputación de Córdoba forma a técnicos de juventud para impulsar la repoblación rural
El Palacio de la Merced acoge una jornada para potenciar el desarrollo rural y social con el talento joven como eje transversal en los municipios cordobeses
El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la jornada técnica Repoblación rural, juventud e innovación social, "iniciativa que se marca como objetivo capacitar a los técnicos y técnicas de juventud de los ayuntamientos cordobeses para incorporar la repoblación rural y la innovación social como ejes transversales de su trabajo". De este modo lo ha explicado la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, que ha sido la encargada de dar la bienvenida a los participantes "en un encuentro que cada año pone el foco de atención en una temática de interés para nuestros pueblos".
Aguacil ha hecho hincapié en que “en esta ocasión, nos centramos en la necesidad de fijar la población a nuestro territorio, de ahí la importancia de convertir la provincia en un espacio de crecimiento y desarrollo que haga que el talento joven decida quedarse a desarrollar su futuro”.
Así, la jornada ha dado comienzo con la ponencia ‘Repoblación rural y juventud: el nuevo escenario’; para continuar con la puesta en común de aquellos proyectos que están teniendo éxito sobre el terreno.
Del mismo modo, ha tenido lugar una dinámica participativa, en la que bajo el título ‘Laboratorio de cocreación: activar un municipio desde juventud’ se ha dado la palabra a los participantes. Finalmente, se ha celebrado un coloquio titilado ‘Juventud, ayuntamientos y repoblación: qué podemos hacer mañana”.
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
- La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación
- Detenido tras disparar con una escopeta contra un edificio, darse a la fuga y herir a varios guardias civiles en Rute
- Córdoba no sale del horno y la Aemet pone fecha al primer aviso por altas temperaturas
- Incendio forestal en Adamuz: el Infoca logra estabilizar el fuego y trata de controlarlo
- El pueblo de Córdoba que podría tener origen en unos leñadores llegados desde el norte de España
- La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
- El Castillo de Almodóvar celebra su primera cena medieval: 'emoción e historia' en una experiencia gastronómica 'sin precedentes