La Diputación de Córdoba forma a técnicos de juventud para impulsar la repoblación rural

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la jornada técnica Repoblación rural, juventud e innovación social, "iniciativa que se marca como objetivo capacitar a los técnicos y técnicas de juventud de los ayuntamientos cordobeses para incorporar la repoblación rural y la innovación social como ejes transversales de su trabajo". De este modo lo ha explicado la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, que ha sido la encargada de dar la bienvenida a los participantes "en un encuentro que cada año pone el foco de atención en una temática de interés para nuestros pueblos".

Aguacil ha hecho hincapié en que “en esta ocasión, nos centramos en la necesidad de fijar la población a nuestro territorio, de ahí la importancia de convertir la provincia en un espacio de crecimiento y desarrollo que haga que el talento joven decida quedarse a desarrollar su futuro”.

Así, la jornada ha dado comienzo con la ponencia ‘Repoblación rural y juventud: el nuevo escenario’; para continuar con la puesta en común de aquellos proyectos que están teniendo éxito sobre el terreno.

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Del mismo modo, ha tenido lugar una dinámica participativa, en la que bajo el título ‘Laboratorio de cocreación: activar un municipio desde juventud’ se ha dado la palabra a los participantes. Finalmente, se ha celebrado un coloquio titilado ‘Juventud, ayuntamientos y repoblación: qué podemos hacer mañana”.