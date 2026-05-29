Cuatro heridos tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera de Pozoblanco a Pedroche

Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera de Pozoblanco a Pedroche, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía. El siniestro se ha registrado sobre las 17.00 horas en la carretera que conecta los municipios de Pozoblanco y Pedroche.

Como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos, resultaron heridas tres mujeres de 27, 51 y 65 años, así como un hombre de 58 años. Todos ellos precisaron asistencia sanitaria y fueron evacuados al hospital de Pozoblanco para recibir atención médica.

Despliegue de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 movilizó un equipo médico y dos ambulancias convencionales para atender a los afectados en el lugar del accidente.

Además de los recursos sanitarios, hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Conservación de Carreteras, que colaboraron en las labores de asistencia y en la gestión de la circulación.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias que provocaron el choque frontal ni el estado exacto de los heridos tras su ingreso hospitalario.