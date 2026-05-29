Accidente de tráfico
Cuatro heridos tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera de Pozoblanco a Pedroche
Tres mujeres y un hombre han sido trasladados al hospital de Pozoblanco tras el accidente, ocurrido este martes por la tarde en una vía de la provincia de Córdoba
Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera de Pozoblanco a Pedroche, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía. El siniestro se ha registrado sobre las 17.00 horas en la carretera que conecta los municipios de Pozoblanco y Pedroche.
Como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos, resultaron heridas tres mujeres de 27, 51 y 65 años, así como un hombre de 58 años. Todos ellos precisaron asistencia sanitaria y fueron evacuados al hospital de Pozoblanco para recibir atención médica.
Despliegue de los servicios de emergencia
Tras recibir el aviso, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 movilizó un equipo médico y dos ambulancias convencionales para atender a los afectados en el lugar del accidente.
Además de los recursos sanitarios, hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Conservación de Carreteras, que colaboraron en las labores de asistencia y en la gestión de la circulación.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias que provocaron el choque frontal ni el estado exacto de los heridos tras su ingreso hospitalario.
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