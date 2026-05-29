Córdoba encara un viernes sofocante con el primer aviso amarillo de la Aemet por altas temperaturas

El verano se adelanta en Córdoba con el primer aviso amarillo por calor. Toda la campiña cordobesa, capital incluida, entra este viernes en alerta por altas temperaturas y lo hace sin medias tintas: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de que rozarán los 40 grados a la sombra. El calor, lejos de aflojar tras los últimos días sofocantes, seguirá ganando terreno en una provincia que ya empieza a vivir jornadas más propias de pleno verano que de finales de mayo. Y es que la Aemet había activado inicialmente el primer aviso amarillo de la temporada para la jornada del sábado, pero la última actualización meteorológica adelantó finalmente la alerta a este mismo viernes ante el repunte previsto de las temperaturas.

La llegada de esta primera alerta meteorológica del año confirma además que el mercurio no tiene intención de darse una tregua a corto plazo. Los cielos seguirán prácticamente despejados, las noches serán cada vez menos llevaderas y el ambiente continuará instalado en ese punto en el que salir a la calle a media tarde empieza a convertirse en una prueba de resistencia con acento cordobés.

¿Hasta dónde subirá el termómetro hoy viernes?

Como cada día, la gran pregunta que muchos cordobeses se hacen, independientemente de que vayan a acudir o no a la Feria en las próximas horas, es hasta dónde subirá el termómetro. Pues bien, los 38 grados están garantizados esta tarde.

Pero, centrándonos en el pronóstico para la capital y la provincia de hoy viernes, 29 de mayo, habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Las temperaturas continuarán en ascenso, localmente mínimas en descenso.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 38º, en Lucena entre 17º y 34º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 33º.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 30 de mayo, el panorama será muy parecido, aunque con un nuevo ascenso térmico y con máximas todavía más altas. La Aemet no descarta incluso algunos chubascos tormentosos aislados en áreas de sierra durante la tarde, un ingrediente que en Córdoba suele servir más para aumentar la sensación de bochorno que para refrescar realmente el ambiente.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 39º, en Lucena entre 20º y 35º, en Pozoblanco entre 17º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 35º.