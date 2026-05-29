La calle El Peso de Lucena se transformará para dar prioridad al peatón y a la vida comercial

Una ambiciosa obra, perfilada en el último año y dividida en tres fases enlazadas, reconvertirá el concepto urbano y la fisonomía de la calle El Peso de Lucena. Una de las intervenciones de mayor dimensión del Plan de Actuación Integrado, con un importe de licitación de 1,5 millones de euros, propiciará la configuración de una nueva calle, con itinerarios accesibles para los peatones, un modelo de plataforma única y la prominencia de la dinamización comercial.

Esta actuación respetará una plena consonancia con la obra acometida en 2009, en el tramo con origen en la calle Las Torres. El proyecto técnico armoniza la sustitución y modernización de las infraestructuras básicas; el soterramiento del cableado aéreo; la implantación de un sistema de riego por goteo asentado en un control digital y la generación de una iluminación irradiada desde el suelo.

El Ayuntamiento ha dividido los trabajos en tres fases sucesivas, con una cronología continuada, asignándole cuatro meses de ejecución a cada una de ellas. Esta remodelación integral comenzará, por las directrices técnicas vinculadas a la reposición de las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento, desde la intersección con la calle Juan Jiménez Cuenca hasta calle La Aurora; el segundo tramo concluye entre las calles José de Mora y Juana de Teba, y se finalizará, en última instancia, en la avenida de El Parque.

Tráfico en la calle El Peso de Lucena. / M. González

Las obras de la calle El Peso obligará a cambios en el tráfico

En estos momentos, desde la Policía Local estudian cambios provisionales del tráfico en el entorno al objeto de reconducir el tránsito rodado en una de las arterias cardinales en la circulación de los vehículos en el casco histórico.

La concejala de Fondos Europeos, María de la O Redondo, concretaba este viernes el objetivo radicado en "avanzar hacia un modelo de ciudad más accesible, más amable y más sostenible", remarcando que la distribución de la calle, con una calzada central de 3,5 metros y espacios diáfanos a ambos lados, "busca una mayor amplitud y comodidad para el ciudadano".

En el mismo sentido, a fin de afianzar “entornos más verdes y saludables”, esta calle El Peso integrará mobiliario, parterres, jardines y árboles. La planificación de la obra implica la supresión de unos 35 aparcamientos, manteniéndose las áreas de carga y descarga.

María de la O Redondo, durante la rueda de prensa para informar de las obras de la calle El Peso. / M. González

Este marco estratégico de fondos europeos posibilita financiar al 85% este proyecto urbano, con una aportación municipal del 15%. El pavimento asimila una composición de adoquines de granito, con varios tonos de grises, y delimitado con un encintado a modo de bordillo, engarzándose con la reducción del ruido y el incremento de la movilidad peatonal.

Las obras coincidirán en dos calles perpendiculares de gran tránsito

Las empresas interesadas en asumir la realización de esta obra han de registrar la correspondiente oferta antes del 22 de junio y la previsión más favorable emplaza en septiembre el comienzo de los trabajos.

Paralelamente, entre julio y agosto comenzará la remodelación de la calle Juan Jiménez Cuenca, igualmente encuadrada en la línea de regeneración urbana, junto a la calle Catalina Marín, obra ya concluida, y la propia de El Peso.

Adjudicada a Construcciones Pavón por 306.000 euros, el plazo de ejecución es de seis meses. En consecuencia, y admitiendo desde el Ayuntamiento los inconvenientes, coincidirán las obras en el segundo semestre del año en dos calles perpendiculares, Juan Jiménez Cuenca y El Peso, de crucial importancia para el tráfico en la zona centro.