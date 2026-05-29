Operación 'Maramucha'
Cae un grupo criminal especializado en robos en iglesias y farmacias que actuó en Córdoba
La investigación, desarrollada desde Teruel con apoyo de agentes de Baena, se salda con dos detenidos y un investigado por una veintena de asaltos en varias provincias
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en iglesias y farmacias de distintas provincias españolas, entre ellas Córdoba, en una operación que se ha saldado con dos detenidos y una tercera persona investigada. La actuación, denominada operación Maramucha, ha sido dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel y ha contado con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Baena.
La investigación se inició hace más de ocho meses a raíz de varios robos cometidos en pequeñas localidades de la provincia de Teruel y permitió descubrir un entramado delictivo que actuaba de forma itinerante y perfectamente organizada. Según ha informado la Guardia Civil, el grupo seleccionaba principalmente iglesias y farmacias situadas en municipios con escasa afluencia de personas, lo que facilitaba la comisión de los asaltos.
Por varias provincias de España
Los presuntos autores empleaban la fuerza para acceder a los establecimientos y sustraer dinero en efectivo, además de otros objetos de valor. En total, los agentes han esclarecido 20 delitos de robo con fuerza, nueve de ellos cometidos en la provincia de Teruel y el resto en Valladolid, Segovia, Toledo, Córdoba y Castellón.
Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron identificar a los supuestos integrantes del grupo criminal y culminaron con la explotación de la operación en Murcia, donde fueron detenidas dos personas. Además, una tercera fue investigada mientras permanecía interna en el centro penitenciario Murcia I.
Las diligencias y los arrestados fueron puestos a disposición judicial en Teruel. El juzgado decretó el ingreso en prisión para uno de los detenidos.
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