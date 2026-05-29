Cabra estrena un nuevo modelo de recogida de residuos con más servicios, horarios y atención directa al ciudadano

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado las novedades del nuevo servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y gestión del punto limpio, que entrará en funcionamiento el 1 de junio tras la adjudicación del contrato a Grupo Paprec, un modelo que incorpora mejoras en atención ciudadana, ampliación de horarios, refuerzo de la limpieza viaria e innovación tecnológica para la modernización del servicio.

El alcalde, Fernando Priego, ha subrayado que se trata de "un día importante para la ciudad" y ha destacado la apertura de una oficina de atención al público como principal novedad, al permitir la gestión directa de sugerencias, incidencias, reclamaciones y solicitudes de información, junto a canales como Línea Verde o el registro municipal.

La oficina estará en el pasaje de la calle Redondo Marqués y funcionará de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, con atención presencial y telefónica en el 911 139 632, facilitando también avisos de enseres e incidencias.

José Luis Gallardo, Fernando Priego y María José Romero en la nueva oficina de atención al público. / Moreno

Otra mejora es la ampliación del horario del punto limpio, que pasa de 12 a 43 horas semanales. En invierno abrirá de lunes a sábado de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 horas, y domingos de 9.30 a 13.30 horas; en verano ampliará la apertura vespertina hasta 20.30, manteniendo horario de mañana.

Siete minipuntos limpios distribuidos por la ciudad

La delegada de Medio Ambiente, María José Romero, ha avanzado la digitalización del servicio y la instalación de siete minipuntos limpios en la ciudad para residuos como pilas, cápsulas de café, tóneres, baterías o pequeños aparatos eléctricos.

El responsable de Grupo Paprec en Andalucía, José Luis Gallardo, ha agradecido la confianza del Consistorio y ha pedido colaboración ciudadana, insistiendo en respetar horarios y contenedores durante la implantación, con nueva maquinaria, personal e inversiones.

El contrato refuerza el sistema de limpieza y recogida de residuos para mejorar la imagen urbana y fomentar la corresponsabilidad vecinal bajo el lema Cabra brilla contigo, cuídala.