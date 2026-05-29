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Baena culmina la mejora de un colector en la ladera para evitar inundaciones y avanza en la recuperación de esta zona y del centro histórico

La intervención municipal, iniciada en febrero, amplía el diámetro del colector y modifica su trazado para evitar vertidos y desbordamientos

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha visitado la zona del nuevo colector.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha visitado la zona del nuevo colector. / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Ayuntamiento de Baena ha presentado este viernes las actuaciones ejecutadas durante los últimos meses en la zona de la Senda Ancha, la barriada de la Ladera Sur y el barrio del Tinte, donde se ha finalizado una importante obra de saneamiento destinada a resolver los problemas históricos de inundaciones y vertidos que afectaban a varias viviendas.

La alcaldesa ha explicado que, al inicio del mandato, el equipo de gobierno detectó una grave problemática en el colector que conecta la Almedina con el emisario hacia la estación depuradora, un sistema que presentaba un diámetro insuficiente, falta de pendiente adecuada y frecuentes obstrucciones provocadas por sedimentos y lluvias intensas. Esta situación provocaba episodios de inundaciones en viviendas del Tinte, con la consiguiente entrada de aguas residuales.

Para resolver esta situación, el Ayuntamiento ha impulsado un proyecto con un presupuesto cercano a los 50.000 euros. Las obras, iniciadas a finales de febrero debido a las condiciones meteorológicas, han incluido la ampliación del diámetro del colector, la incorporación de pozos de resalto para mejorar la pendiente y una modificación del trazado inicial debido a interferencias con infraestructuras de telecomunicaciones y líneas eléctricas.

Ladera afectada por el colector de Baena, donde se producían inundaciones y vertidos.

Ladera afectada por el colector de Baena, donde se producían inundaciones y vertidos. / Juan Carlos Roldán

Según ha detallado la regidora, la actuación garantiza ahora un mejor funcionamiento del sistema de saneamiento, evitando desbordamientos y asegurando que las aguas residuales y pluviales lleguen correctamente a la depuradora, contribuyendo además a la protección medioambiental.

La alcaldesa ha subrayado que esta intervención forma parte del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los barrios y la igualdad de servicios públicos "viva donde viva la ciudadanía", destacando que se trata de una actuación "menos visible pero absolutamente necesaria" para la calidad de vida y la sostenibilidad urbana.

Actuaciones en la ladera y el centro histórico

Durante la comparecencia también se han expuesto las actuaciones paralelas en la ladera y el entorno del centro histórico, donde se están desarrollando trabajos de limpieza, desbroce y recuperación de espacios degradados.

El concejal de Centro Histórico y Parques y Jardines ha señalado que la inversión en el Tinte es la más importante de los últimos ocho años en la zona, excluyendo programas anteriores, y ha anunciado nuevos proyectos en marcha. Entre ellos, la demolición de inmuebles en ruina junto a la iglesia de El Salvador para poner en valor el entorno del ábside y crear nuevos espacios públicos con zonas ajardinadas y escalinatas.

En cuanto al proyecto de recuperación de la ladera, se han completado ya las labores de desbroce en gran parte del entorno próximo a la muralla y la Almedina. 

Vista de la ladera tras la intervención del Ayuntamiento de Baena.

Vista de la ladera tras la intervención del Ayuntamiento de Baena. / Juan Carlos Roldán

En septiembre se hará una reforestación en la zona

El Ayuntamiento ha avanzado que las tareas continuarán hasta la primera quincena de junio, con el objetivo de completar la limpieza de toda la ladera. Posteriormente, se desarrollará una fase de plantación entre septiembre y noviembre, con la implicación de centros educativos del municipio, para fomentar la participación ciudadana y el compromiso ambiental de la población más joven.

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Además, estas actuaciones se enmarcan en un programa de empleo verde que ha permitido la contratación de 30 jóvenes menores de 30 años, que están recibiendo formación profesional en alternancia mientras participan en los trabajos de recuperación ambiental del entorno.

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