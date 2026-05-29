Añora acogerá un nuevo centro de laminación de vidrios de seguridad con una inversión de 6,5 millones

Añora será uno de los municipios beneficiados por la nueva línea de incentivos industriales aprobada por la Junta de Andalucía. La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha autorizado, a través de Andalucía TRADE, una ayuda de 3,90 millones de euros para el proyecto de Cristalerías Encinas, S.L., una empresa vinculada a la transformación de vidrio plano con centros de trabajo en Pozoblanco y Añora.

La iniciativa permitirá poner en marcha en Añora un nuevo centro de laminación de vidrios de seguridad y ampliar el actual centro de templado, con una inversión total prevista de 6,51 millones de euros. El proyecto contempla además la creación de cuatro nuevos puestos de trabajo en la comarca de Los Pedroches.

Un impulso industrial para Añora y el norte de Córdoba

Cristalerías Encinas se dedica al corte, manufactura y transformación de vidrio plano, una actividad industrial especializada que gana peso en sectores como la construcción, la arquitectura, la seguridad y el equipamiento técnico.

La consejera de Economía, Carolina España, ha destacado que estos proyectos empresariales contribuyen a consolidar la economía de sus territorios y ha subrayado que ese esfuerzo “debe ser acompañado por la Junta de Andalucía” mediante instrumentos de apoyo adaptados a las necesidades de las empresas andaluzas.

Seis proyectos industriales en Andalucía

El proyecto de Añora forma parte de un paquete de seis iniciativas industriales aprobadas en municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. En conjunto, recibirán 17,5 millones de euros en incentivos cofinanciados con fondos FEDER, movilizarán 40,20 millones de euros de inversión y permitirán crear 24 empleos.

Desde Andalucía TRADE se han recibido hasta ahora 2.418 solicitudes, con inversiones superiores a los 1.342 millones de euros. De ellas, ya han sido incentivados 635 proyectos empresariales en toda Andalucía, con 157 millones de euros en ayudas.