Loterías y apuestas del Estado
El segundo premio de la Lotería Nacional lleva la alegría a El Carpio
El número agraciado, el 39.292, está premiado con 60.000 euros a la serie
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 28 de mayo ha dejado suerte en la localidad cordobesa de El Carpio. El número agraciado ha sido el 39.292, premiado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.
Según ha informado Loterías en su página web, el premio se ha vendido en el punto ubicado en la Plaza de la Constitución, 6, en otro local de la localidad carpeña.
El segundo premio ha tocado también en Vitoria-Gasteiz, Mérida, La Línea de la Concepción, Madrid y Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Además, el primer premio del sorteo de este jueves, que reparte un premio de 300.000 euros, ha recaído en el 84.701 y ha sido consignado en puntos de Girona, Granada, Lleida y Toledo.
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