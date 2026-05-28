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Puente Genil conectará el casco urbano y la urbanización San Luis con un carril ciclopeatonal de 1,5 kilómetros

La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 340.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, busca mejorar la movilidad sostenible y la seguridad vial

Sergio Velasco y Joaquín Reina presentan la nueva pasarela ciclopeatonal de Puente Genil.

Sergio Velasco y Joaquín Reina presentan la nueva pasarela ciclopeatonal de Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado este jueves el proyecto de conexión peatonal y ciclista entre el casco urbano y la urbanización de San Luis, una actuación que permitirá mejorar la movilidad sostenible y la seguridad vial entre distintos núcleos residenciales del municipio y avanzar hacia una futura conexión completa con la aldea de El Palomar.

El alcalde, Sergio Velasco, acompañado por el concejal de Urbanismo, Joaquín Reina, ha dado a conocer una iniciativa que ha calificado como "uno de los proyectos especialmente importantes para Puente Genil" y en el que el Consistorio lleva trabajando "desde hace bastantes meses de la mano de la Diputación de Córdoba", que se espera adjudicar para finales de este año.

Velasco explicó que el proyecto responde a "una demanda histórica" y se enmarca dentro de la estrategia municipal para reforzar las conexiones sostenibles en el término municipal. En este sentido, recordó que esta actuación se suma al futuro enlace entre el casco urbano y la Vía Verde del Aceite.

"Con este proyecto ya no hablamos únicamente de unir Miragenil con la primera entrada a San Luis, sino de llegar prácticamente hasta más allá de la última entrada de la urbanización, dando un paso de gigante para garantizar esa conexión ciclopeatonal en condiciones de seguridad entre el casco urbano y El Palomar", afirmó.

Un kilómetro y medio de carril ciclopeatonal dividido en tres tramos

El proyecto se divide en tres tramos, cada uno con una solución técnica adaptada a las características del terreno y del entorno.

El primero discurrirá desde la gasolinera de La Palmera hasta la antigua carretera del Palomar. En este punto se construirá un acerado tradicional sobre la margen de la carretera provincial CO-6302, propiedad de la Diputación de Córdoba.

El segundo tramo aprovechará la antigua carretera asfaltada, donde se delimitará un espacio específico para peatones y ciclistas mediante señalización y un tratamiento de resina diferenciada.

Finalmente, el tercer tramo discurrirá paralelo a la carretera, entre ésta y la urbanización de San Luis, enlazando las distintas entradas de la urbanización y llegando hasta más allá del último acceso.

Velasco destacó que todo el trazado se desarrollará sobre terrenos de titularidad pública, ya sea mediante vías pecuarias o zonas de servidumbre de la carretera provincial, evitando así procesos de expropiación. "Eso va a facilitar mucho la ejecución del proyecto", aseguró. El vial tendrá una longitud superior al kilómetro y medio.

Seis meses de ejecución y 340.000 euros de presupuesto

La actuación contará con un presupuesto total de 340.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de seis meses. Inicialmente, el proyecto contemplaba una inversión cercana a los 200.000 euros, aunque posteriormente fue reformulado para ampliar su recorrido y acercarlo al núcleo de El Palomar. Esta ampliación obligará al Ayuntamiento a realizar una aportación municipal de 140.000 euros para completar la financiación inicial de la Diputación a través del Plan de Aldeas.

El futuro carril ciclopeatonal tendrá una anchura de hasta tres metros en los tramos con mayor disponibilidad de espacio y contará con un pavimento permeable y respetuoso con el entorno natural.

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Según explicó el alcalde, se empleará un material conocido como "jabre", un tipo de granito triturado muy utilizado en parques y zonas naturales de Córdoba. "Entendemos que en este entorno rural no debía hacerse un camino asfaltado, sino un vial respetuoso con la naturaleza", apuntó. Asimismo, en las zonas más bajas se construirán pasos adaptados con revestimiento de granito para garantizar el drenaje y la seguridad en caso de escorrentías de agua.

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