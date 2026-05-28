Lucena reclama la ejecución urgente del tramo de la Autovía del Olivar hasta Puente Genil

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado por unanimidad la reivindicación de la construcción "urgente" del tramo hacia Puente Genil de la Autovía del Olivar. El grupo municipal de Vox presentó la moción original, finalmente complementada con otros dos enunciados consensuados con Ciudadanos y el gobierno municipal del PP.

En la exposición de motivos, desde Vox aludían a la "peligrosidad" de la carretera A-318, aludiendo a las seis víctimas mortales registradas desde 2024, dos de ellas concentradas en solo tres días, a comienzos de este mes. En la última década, esta carretera ha segado la vida de más de diez personas.

Igualmente, el texto acentuaba los constantes accidentes acaecidos en el sector de Casatejada, dentro del término municipal de Lucena, uno de los puntos "con mayor siniestralidad" en la geografía cordobesa. En definitiva, Vox, a través de su portavoz, Laura Sánchez, sostenía que "ya no cabe más demora" por parte de la Junta de Andalucía.

Vista del tramo Lucena-Cabra de la Autovía del Olivar. / CÓRDOBA

Desde Vox, en primera instancia, reclamaban la materialización prioritaria de la conexión entre Puente Genil y Lucena, así como la generación de la dotación presupuestaria suficiente. Por lo demás, instaban a la Junta a crear "mecanismos de control y seguimiento" con los ayuntamientos implicados.

Ciudadanos lleva su queja al Defensor del Pueblo Andaluz

La enmienda, añadida a la moción, radicaba en solicitar actuaciones de mejora de la seguridad vial, como el refuerzo de la señalización, la incorporación discontinua de un tercer carril o rebajar la pendiente en los cambios de rasante, aparte de elevar el acuerdo a los grupos parlamentarios al objeto de que introduzcan esta petición en las negociaciones para la investidura tras el 17M. Por parte de Ciudadanos, a título individual, ha elevado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

En este sentido, Izquierda Unida, Ciudadanos y PSOE emplazaron directamente a Vox a exigir actuaciones en la A-318 y en la Autovía del Olivar en el previsible acuerdo con el PP en la Junta de Andalucía.

El portavoz del gobierno local, Francis Aguilar, "compartiendo plenamente la preocupación", recordó que la materialización de la Autovía del Olivar significa "un compromiso" del futuro Gobierno andaluz y confirmó que "próximamente" se licitará la redacción del proyecto del tramo entre Lucena y Las Navas del Selpillar.

La segunda licitación del contrato de jardinería

En la misma sesión, PP, Ciudadanos, Vox y el edil no adscrito rechazaron la moción planteada por PSOE e IU para anular la segunda licitación del contrato de jardinería. Los proponentes advertían sobre el incremento de los costes sin los informes preceptivos.

Desde el gobierno municipal sostuvieron que la moción carecía de "fondo", porque las retribuciones crecen independientemente del modelo de gestión.