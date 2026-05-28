Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla

Un hombre de 50 años ha fallecido y una mujer de 39 ha resultado herida este jueves en un accidente en el que se han visto implicados dos coches y un camión en el término municipal de Montilla. El suceso se ha producido en la carretera N-331, en las inmediaciones de la Fuente de la Higuera, concretamente en el kilómetro 48.

Según han confirmado fuentes del centro coordinador de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió minutos después de las tres de la tarde y se ha movilizado a los servicios sanitarios y al helicóptero del 061 dada la gravedad del siniestro, así como a los bomberos del parque comarcal de Montilla, a la Guardia Civil, a la Policía Local. A su llegada al lugar, los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor del vehículo que ha impactado contra el camión de forma frontal, mientras el camionero ha resultado herido leve, según han indicado fuentes de la Guardia Civil.

Tras atender el suceso, también se ha avisado al servicio de mantenimiento de carreteras, que trabaja en el lugar para restablecer el tráfico.

La N-331 es una de las carreteras de mayor riesgo

La N-331, que conecta varios municipios de la Campiña Sur, es una de las carreteras españolas con mayor nivel de riesgo. En concreto, los tramos que enlazan Montilla y Fernán Núñez y el que une Montilla y Aguilar de la Frontera aparecen en el ranking nacional de mayor peligrosidad, según el programa iRAP, en el que participa la Fundación RACE.

En apenas 16,17 kilómetros de esta vía se concentran tres tramos catalogados con riesgo elevado. Entre 2022 y 2024 se registraron ocho accidentes, con un balance de tres fallecidos y seis heridos graves.

El punto en el que se ha producido este accidente pertenece a uno de los tramos considerados de mayor riesgo, que va del kilómetro 45,1 al 50,2, entre Montilla y Aguilar. De hecho, el siniestro ha obligado a cortar al tráfico la carretera en dirección a Aguilar.