Esteban Morales se despide del Ayuntamiento de Puente Genil tras 23 años como concejal para ocupar su escaño en el Parlamento andaluz

El exalcalde de Puente Genil Esteban Morales ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en el salón de plenos del ayuntamiento en la que ha puesto el punto y final a su actividad política municipal tras 23 años ocupando un asiento del Pleno, una decisión motivada por su elección como parlamentario autonómico en las elecciones del pasado 17 de mayo, donde ocupaba el segundo puesto en la lista del PSOE por Córdoba, y la incompatibilidad para el ejercicio de ambas funciones.

Acompañado por una amplia representación de concejales socialistas que le han venido acompañando en su andadura política a lo largo de las últimas décadas, Esteban Morales ha mostrado, en primer lugar, su "gratitud" a los profesionales de los medios de comunicación y a los ediles socialistas que han trabajado con él codo con codo en esta andadura.

Elogios a la política local

"Si hemos hecho algo, lo hemos hecho entre todos, por eso ha sido un honor y un privilegio contar con vosotros en una tarea que no es fácil, porque en la política local cuando un vecino te para por la calle a contarte que tiene un problema, si se soluciona, uno triunfa, pero si no es así, fracasa".

Esteban Morales, con compañeros socialistas en el salón de plenos del ayuntamiento de Puente Genil. / V. Requena

El exalcalde y secretario general de los socialistas pontanenses, que hace unos días también dejó la Diputación de Córdoba, defendió igualmente su vocación de "querer mejorar Puente Genil", y en ese sentido insistió en el "privilegio" el haber trabajado en esa tarea durante más de dos décadas.

Agradecimientos a compañeros en la Corporación y a los colectivos pontaneses

"Quiero dar las gracias también a quienes han formado parte de otras corporaciones municipales porque han sido un ejemplo de representación ante sus vecinos desde el respeto, la convivencia, la discrepancia o la defensa de una posición diferente, pero pensando siempre en qué mejorar en su pueblo", afirmó.

Del mismo modo, mención especial tuvo en su discurso para las asociaciones, colectivos y clubes deportivos, con los que "hemos trabajado para tener un pueblo más culto, más igualitario y con una proyección del deporte fuera de la localidad que nos ha hecho ser referentes".