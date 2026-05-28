La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia

La Diputación de Córdoba ha iniciado ya los trabajos de replanteo y desbroce del trazado para la renovación de la conducción del abastecimiento de agua en alta en las zonas sur y centro de la provincia. Las obras, que comenzaron en abril, se desarrollan en el tramo correspondiente a Iznájar-Los Prietos, primer tramo de la arteria de abastecimiento que da servicio a más de 280.000 habitantes de la Subbética, la Campiña y del Valle del Guadalquivir occidental de Córdoba.

Estas obras se incluyen en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027, dotadas con 9,8 millones de euros, y los trabajos que se están llevando a cabo estos días corresponden al "replanteo de la totalidad del trazado de la nueva conducción, delimitando y materializando ya sobre el terreno la ocupación de la actuación", según ha informado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que en las tareas se están empleado medios topográficos como GPS y drones.

Al mismo tiempo, ha continuado Fuentes, se están acometiendo los trabajos de poda, troceado y arranque de los olivos presentes a lo largo de la traza, además del necesario desbroce. "Esto nos permite implantar la franja con la anchura necesaria para la correcta ejecución de las obras", ha precisado el presidente.

Los trabajos de replanteo del trazado de la red de agua en la zona sur de Córdoba se han iniciado con el arranque de olivos. / CÓRDOBA

Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que "esta obra vendrá a dar respuesta a las numerosas incidencias que se venían registrando en este trazado y que suponían la pérdida de miles de metros cúbicos de agua". La intervención tiene un plazo de ejecución aproximado de 18 meses y, sin duda, contribuirá a duplicar el caudal de agua".

De hecho, desde el punto de vista técnico, la capacidad de transporte se incrementará desde los 700 litros por segundo actuales hasta los 1.200, lo que supone la capacidad máxima de tratamiento de la ETAP de Iznájar, "y esto posibilitará atender las demandas de caudales actuales y garantizar un ahorro de agua, al minimizar las pérdidas en la red y reducir también los costes asociados", ha insistido Fuentes.

Las obras de mejora de la red de agua prevén dos fases más

Las obras prevén dos fases más y supondrán la renovación de 24 kilómetros de tuberías de la principal arteria de agua de la provincia de Córdoba. En este sentido, se ha redactado ya y aprobado por el Pleno el proyecto correspondiente al segundo tramo, de aproximadamente 8.320 metros, comprendido entre Los Prietos y el camino provincial CP-205, con un presupuesto de 12.464.532,33 euros, lo que supondrá una inversión superior a los 22.000.000 de euros en el próximo bienio.

La Diputación de Córdoba aprobó de manera provisional en el pleno de abril el inicio de la segunda fase de la renovación de las conducciones que transportan el agua desde la potabilizadora situada en el embalse de Iznájar hacia los distintos depósitos y puntos de abastecimiento, que llevan décadas en funcionamiento. Está pendiente de aprobación la tercera fase.