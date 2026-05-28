Córdoba no sale del horno y la Aemet pone fecha al primer aviso por altas temperaturas

Quien todavía confiara en que este calor de finales de mayo era solo un episodio meteorológico puntual ya puede ir mentalizándose de que no. Córdoba continúa instalada en una versión adelantada del verano y el mercurio sigue empeñado en subir peldaños hacia cifras que hace apenas unas semanas parecían reservadas para julio. El ambiente seguirá siendo plenamente veraniego este jueves y, lo que es más significativo, la vista ya está puesta en el sábado, cuando llegará el primer aviso amarillo por altas temperaturas del año.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar esa alerta entre las 14.00 y las 19.00 horas ante unas máximas que podrían alcanzar los 39 grados en la capital cordobesa. Antes de ese episodio, el tiempo apenas dará tregua. Los cielos permanecerán despejados y el calor seguirá instalado tanto en Córdoba como en buena parte de la provincia, con valores muy altos para esta época y noches que empiezan a perder la costumbre de refrescar demasiado.

¿Hasta dónde subirá el termómetro hoy jueves?

Así las cosas, la pregunta que muchos cordobeses se hacen, independientemente de que vayan a acudir o no a la Feria en las próximas horas, es hasta dónde subirá el termómetro. Pues bien, los 37 grados están garantizados esta tarde.

Pero, centrándonos en el pronóstico para la capital y la provincia de hoy jueves, 28 de mayo, habrá cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas experimentarán pocos cambios, con vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 37º, en Lucena entre 17º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 29 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Las temperaturas continuarán en ascenso, localmente mínimas en descenso.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 38º, en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.