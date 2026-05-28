Dinamización comercial
Baena celebrará del 12 al 14 de junio su Mercado de Primavera para dinamizar el centro histórico y el comercio
El evento, que se celebrará en la calle Amador de los Ríos, ofrecerá cerca de 30 puestos de artesanía, gastronomía y productos locales, además de actividades culturales
El Ayuntamiento de Baena ha presentado este jueves la tercera edición del Mercado de Primavera, una iniciativa impulsada por la Delegación de Comercio y Participación Ciudadana que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio en la calle Amador de los Ríos (Llana) con el objetivo de revitalizar el casco histórico y fomentar la actividad comercial y turística en el municipio.
En la presentación han participado la alcaldesa, María Jesús Serrano, y la delegada de Comercio y Participación Ciudadana, Antoñi Peña. Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia municipal orientada a "dar vida al centro histórico" y a consolidar una "Baena única, dinámica y con oportunidades para todos".
Serrano ha subrayado que el evento busca no solo atraer a la ciudadanía al casco antiguo, sino también generar actividad económica para comerciantes, hosteleros y empresarios locales durante todo el fin de semana.
Por su parte, la delegada de Comercio, Antoñi Peña, ha explicado que el Mercado de Primavera nace con el propósito de apoyar al comercio local y dar visibilidad al trabajo que realizan los establecimientos del centro histórico durante todo el año. Peña ha hecho un llamamiento al consumo en el comercio de proximidad, destacando que detrás de cada puesto "hay esfuerzo, ilusión y familias".
Una treintena de puestos participarán en el mercado
El evento contará con alrededor de 30 puestos de artesanía, restauración y productos locales, incluyendo vinos de la zona, quesos y otros productos gastronómicos típicos. Además, se ha diseñado una programación cultural y de ocio para todos los públicos.
Entre las actividades previstas destaca un concierto del grupo Olivetti en la calle Llana, así como talleres infantiles y familiares de alfarería a cargo de Paco Ariza, actividades de pintura de macetas, pintacaras y propuestas lúdicas como palomitas y animación continua.
La delegada ha subrayado que el Mercado de Primavera pretende ser también un espacio de convivencia, encuentro y disfrute intergeneracional, pensado tanto para vecinos como para visitantes de otras localidades.
El Ayuntamiento ha agradecido asimismo la colaboración de Acoba en la organización del evento, destacando su implicación en la dinamización de la actividad comercial del municipio.
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