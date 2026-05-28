El Ayuntamiento de Puente Genil intenta forzar la desokupación del antiguo cuartel de la Guardia Civil por salud pública

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado este jueves sobre el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando desde finales de 2025 ante la okupación del antiguo cuartel de la Guardia Civil, un inmueble que ya es de titularidad privada, "donde las competencias municipales son limitadas y cualquier desalojo debe producirse mediante resolución judicial a petición del propietario", ha explicado Velasco. El último intento para forzar la desokupación del inmueble se ha realizado mediante la visita de un inspector del distrito sanitario, que emitirá en unos días un informe sobre la situación de salubridad del edificio.

El alcalde ha explicado que la denuncia del titular se presentó con retraso, lo que permitió que el número de okupas llegara a superar las 40 personas, aunque actualmente se mantiene por debajo de diez. Durante este periodo, la okupación ha generado distintos problemas de convivencia, con quejas por hurtos, uso indebido de patinetes, peleas, suciedad y otros comportamientos incívicos que el Ayuntamiento condena y frente a los que está actuando "con todos los medios legales disponibles".

Ante esta situación, el alcalde ha explicado que el Consistorio "no se ha quedado parado ni va a mirar hacia otro lado" y va a seguir trabajando para forzar la desokupación del inmueble por razones de salud pública y para proteger a los vecinos, usuarios del parque, familias, comercios y equipamientos cercanos.

Intervención de la Guardia Civil en el antiguo cuartel de Puente Genil el pasado mes de enero. / V. Requena

En abril se cortó el suministro eléctrico y de una fuente cercana

Entre las medidas que ha impulsado desde el último trimestre de 2025, el Consistorio ha destacado un informe técnico municipal que acreditó el estado insalubre del edificio y recomendó su desalojo cautelar, trasladado al juzgado que instruye la denuncia presentada por la propiedad. También se detectó un enganche ilegal a la red eléctrica y se solicitó a la empresa suministradora el corte de los suministros irregulares, culminando en abril con la interrupción total del fluido eléctrico.

Asimismo, se comprobó la inexistencia de suministro de agua al inmueble y, ante el uso indebido de una fuente pública del parque de Los Pinos por parte de los okupas, el Ayuntamiento procedió al corte del suministro de la fuente más próxima al antiguo cuartel.

A raíz de quejas vecinales por presencia de roedores, se realizaron actuaciones de desbroce, limpieza y control de plagas en el entorno del cuartel, además del cierre de un tramo de la valla del parque para reforzar la seguridad.

Paralelamente, el Ayuntamiento solicitó al Distrito Sanitario de la Consejería de Salud una inspección por posible insalubridad que pudiera afectar a la zona infantil, al colegio y a la biblioteca cercanos.

Más presencia policial en el entorno del antiguo cuartel

Tras la visita realizada con el inspector sanitario, Policía Local y Guardia Civil, se ha constatado una situación de gravedad para la salud pública, lo que "esperamos que pudiera permitir al Ayuntamiento actuar con carácter inmediato y con toda la legitimidad administrativa disponible. Estamos poniendo todos los medios para que esta situación termine cuanto antes. La ocupación ilegal no puede convertirse en un problema que paguen los vecinos", ha señalado Velasco.

El alcalde ha subrayado igualmente que se ha reforzado la presencia policial en el entorno, con identificaciones de ocupantes del edificio, actuaciones ante conductas incívicas y retirada de patinetes por incumplimientos normativos. "Vamos a seguir actuando con firmeza dentro de la legalidad", ha insistido.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que, aunque la legislación limita la capacidad de actuación municipal en inmuebles privados y el desalojo definitivo depende de la autoridad judicial, el Gobierno local está actuando en todos los frentes posibles: técnico, sanitario, policial, administrativo y judicial.

"El mensaje es claro: en Puente Genil se defiende a los vecinos, se protege la convivencia y se actúa frente a quienes deterioran la seguridad, la salubridad y la imagen de nuestros espacios públicos", ha concluido Velasco.