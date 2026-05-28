AOVE
Dos aceites de la DOP Priego de Córdoba son reconocidos en los International Awards Virtus 2026
'El Empiedro' ha obtenido la Medalla de Plata y 'Olibrácana' la Medalla Gran Oro en la categoría de Aceite de Oliva Virgen Extra
Europa Press
La organización del concurso internacional International Awards Virtus 2026 ha hecho público el fallo de su 8ª edición, consolidándose como uno de los certámenes de referencia en la valoración y promoción de los Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) a nivel internacional y en el que han resultado galardonados dos aceites de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba.
Según ha indicado la DOP en una nota, los aceites prieguenses reconocidos en el certamen han sido El Empiedro y Olobrácana. En concreto, El Empiedro, de la SCA Olivarera la Purísima, ha logrado la Medalla de Plata, mientras que Olibrácana, de la empresa SCA Nuestra Señora del Carmen de Almedinilla (Brácana), ha obtenido la Medalla Gran Oro.
Con estas preseas, se sigue reafirmando la calidad de los excelentes zumos de aceituna de la comarca de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba.
El certamen, celebrado en La Rábida (Huelva), ha reunido a un prestigioso panel internacional de catadores, sumilleres, técnicos y especialistas en análisis sensorial, quienes han evaluado a ciegas cientos de muestras procedentes de distintos países productores.
En la categoría de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), los aceites premiados han destacado por su extraordinaria calidad sensorial, equilibrio y complejidad aromática, reafirmando el liderazgo de España y Portugal en la producción de aceites de oliva virgen extra de excelencia.
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