Más de 360 centros educativos de Córdoba se equipan con aire acondicionado y otras mejoras térmicas

Los centros docentes cordobeses ya han instalado un total de 1.454 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas. Esta iniciativa permite que cada equipo directivo adapte las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación teniendo en cuenta la diversidad climática de la Comunidad Autónoma.

La mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes de la provincia se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 732. El resto de las intervenciones se distribuye en 117 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 340 radiadores; 123 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches) y 142 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales.

Más de 5 millones

Así lo ha corroborado Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en la visita que ha realizado este jueves al IES Inca Garcilaso de Montilla, instituto con casi 700 estudiantes. Este es uno de los centros beneficiados por una iniciativa que cuenta con una inversión en la provincia de Córdoba de más de 5,2 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, y que beneficia a 369 centros educativos públicos. En la localidad vinícola, la partida para los centros públicos en este apartado supera los 160.000 euros.

Plan de bioclimatización

Esta medida se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable. Actualmente está en marcha la segunda fase, que beneficia a 19 centros cordobeses, con un presupuesto cercano a los ocho millones, que se suman a otras 99 actuaciones ya ejecutadas por valor de más de 33 millones. Así, la inversión total de este Plan asciende a 41 millones, que unido al de Mejora del Confort Térmico eleva la partida presupuestaria en climatización a más de 46,2 millones en la provincia.

Copé ha destacado el esfuerzo inversor de la Junta “para modernizar las infraestructuras educativas y adaptarlas a su realidad climática. Con estas partidas se busca garantizar que el alumnado pueda aprender en las mejores condiciones y asegurar que todas las aulas de nuestros centros sean espacios seguros, saludables y confortables”.

Igualmente, el delegado territorial ha explicado que “la principal novedad de este Plan de Confort Térmico reside en el modelo de ejecución dado que la Consejería realiza una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario. Esta medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros”.

De esta manera se asegura que las soluciones sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz.

Cada centro educativo público de la provincia de Córdoba ha recibido una cantidad específica en función de su tamaño, pudiendo alcanzar hasta 60.000 euros, con un plazo de ejecución que finaliza el 30 de septiembre de 2026.

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Los centros beneficiarios de este programa son todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (CEPER); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.