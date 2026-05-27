El Plan Básico de Ordenación Municipal de La Rambla, paso a paso: el Ayuntamiento crea una web que actualizará su crecimiento

El Ayuntamiento de La Rambla ha presentado la web del PBOM como una "herramienta clave para implicar a los vecinos en el futuro urbanístico del municipio". Tras el "éxito de las Jornadas de Participación Ciudadana", celebradas el pasado martes 19 de mayo en la Casa de la Cultura, el Ayuntamiento de La Rambla ha anunciado que ya se encuentra completamente operativa la plataforma digital larambla.lab360.es.

"Se trata de un nuevo espacio digital nace con el firme objetivo de diseñar el crecimiento de este municipio a medio y largo plazo, situando al ciudadano como el verdadero protagonista del proceso", explica el Consistorio en una nota de prensa.

Actualización frecuente de las distintas fases del PBOM

La web ha sido concebida para ser un canal dinámico y transparente, por lo que se actualizará de forma frecuente conforme se vayan completando y avanzando las distintas fases del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM).

La Rambla, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Para que la opinión vecinal sea el motor del desarrollo, la plataforma ofrece recursos y herramientas de gran utilidad técnica y participativa, entre las que destacan el visor cartográfico, un mapa interactivo que permite a los usuarios consultar de forma visual y dinámica los planos y mapas temáticos de La Rambla, "facilitando la comprensión del territorio actual".

Además, bajo la nomenclatura Documentación para Propuestas existe un apartado donde los vecinos tienen a su disposición toda la información necesaria y los documentos de descarga para poder elaborar y enviar de manera formal sus sugerencias, ideas y propuestas de diagnóstico.

Un canal de "importancia estratégica"

El alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha querido resaltar la importancia estratégica de este nuevo canal, señalando que "esta web es una herramienta fundamental para acercar a los vecinos la evolución del trabajo que se está realizando".

Asimismo, el primer edil ha hecho hincapié en la trascendencia del proyecto al afirmar que este plan "marcará el futuro del desarrollo urbanístico de La Rambla", por lo que ha reiterado la necesidad de que la población se involucre en el proceso.

Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a explorar la plataforma para mantenerse informada de primera mano sobre el devenir de su localidad.