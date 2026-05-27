El parque municipal de Doña Mencía acoge la entrega de los premios de patios, rejas y rincones de la Subbética

El parque municipal de Doña Mencía ha acogido este miércoles la entrega de los premios del concurso de patios, rejas y rincones de la Subbética. Previamente a la entrega de los galardones, los participantes han paseado por la calle Juanita la Larga, conocida como la "calle de las Flores", que de nuevo ha obtenido el premio al mejor rincón en el certamen comarcal.

El alcalde menciano, Salvador Cubero, ha destacado la importancia de estos premios, "que vienen a mostrar los lugares más significativos y singulares de la mancomunidad y que sirven para mostrar al exterior los lugares tan espectaculares de la comarca".

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, ha destacado la gran calidad de los lugares premiados, y la posibilidad que da este concurso de "mostrar la Subbética como el lugar idóneo para visitar estos lugares de especial encanto".

Miembros del jurado del concurso de patios, rejas y rincones de la Subbética. / F. Flores

El resto de premiados

Valdivia ha resaltado "la importancia del desarrollo del plan de sostenibilidad turística, que está permitiendo posicionar a la Subbética". También se ha mostrado muy satisfecho por conseguir que la comarca sea una sola con la unión de todos sus pueblos, objetivo suyo desde el inicio.

El Patio con Duende de Rute, de Anselmo Córdoba, ha vuelto a conseguir este año el primer premio del certamen en este apartado, dotado con 600 euros. Por su parte, en fachadas típicas la ganadora ha sido la casa de Tomás y Conchi, de Priego, y en rincones la mencionada calle de las Flores de Doña Mencía. Además, el Patio de Fran, de Cabra, ha logrado el premio revelación de este año.