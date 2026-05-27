Lucena activará 67 cámaras de control del tráfico en este mismo año

El pliego definitivo del sistema de cámaras de videovigilancia del tráfico rodado en Lucena establece hasta 48 puntos de conexión y suministro de estos dispositivos en zonas estratégicas de la localidad, con la finalidad de ampliar progresivamente esta red de grabación permanente. En una primera fase, el Ayuntamiento desplegará en este mismo año hasta 67 cámaras en las vías de mayor congestión del tránsito de vehículos y con una siniestralidad superior.

Una alegación interpuesta por una empresa ante el Tribunal de Recursos Contractuales desembocó en la cancelación del expediente original, configurado en 2025. Fundamentalmente, el motivo de la estimación parcial guardaba relación con ciertos incumplimientos de la legislación sobre protección de datos. La resolución del órgano administrativo obligaba a reiniciar el procedimiento.

El Ayuntamiento, aparte de modificar la ubicación de algunas cámaras, orientándolas exclusivamente a sectores de circulación de vehículos y evitando espacios públicos de congregación de personas, ha reforzado los condicionantes técnicos y los recursos tecnológicos del sistema.

El servicio de las cámaras costará 314.000 euros hasta 2030

El Pleno municipal ha ratificado la validación del gasto plurianual de este contrato, con un importe global hasta 2030 de 314.000 euros, IVA aparte. En este ejercicio, el montante asciende a 176.000 euros, impuestos excluidos, englobando el suministro, instalación y puesta en servicio de las 67 cámaras y 48 modos. En los años siguientes, la adjudicación contempla unos trabajos de mantenimiento evaluados económicamente en 34.000 euros sin IVA por cada anualidad.

David Navas, subinspector de la Policía Local, recordaba que estas cámaras carecen de "denuncia automática" y, por tanto, en su funcionamiento ordinario sólo proporcionan un visionado a tiempo real del tráfico en el municipio, vigilado desde la Jefatura de la Policía Local, sin imponer multas.

David Navas, Ángel Novillo y José Pino, durante la rueda de prensa sobre las cámaras de videovigilancia del tráfico. / M. González

14 cámaras disponen de lectura automática de matrículas

Las unidades que proporcionarán imágenes continuadas se ubicarán en los principales canales de acceso a la localidad, rotondas, centro urbano y zonas periféricas, aparte de aquellos entornos prioritarios en el Plan de Emergencias y Cierre de la localidad a fin de "tener certeza de quién entra y sale del municipio", puntualizaba Navas. De las 67 cámaras, 14 de ellas disponen de la opción de lectura automática de matrículas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, ponderaba la incorporación de "una herramienta muy interesante" porque reportará "una mayor eficiencia" a las actuaciones y operativos de la Policía Local, y avanzaba que los plazos apuntan a la publicación de la licitación entre junio y julio para consumar la operatividad de este sistema antes de final de año.

Otras 25 cámaras en una segunda fase

Además, corroboraba que este nuevo servicio "irá evolucionando" en función de las demandas y circunstancias del municipio. Una segunda fase añadirá otro bloque de 25 cámaras más.

Junto al jefe de la Policía Local, José Pino, quien incidía en el "avance importante" para el ámbito de seguridad de Lucena, David Navas sí precisaba que, en supuestos de delitos "flagrantes" y asuntos "judicializados", excepcionalmente, estas cámaras sí servirán de pruebas en las investigaciones pertinentes.

Las áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Informática y Servicios Operativos han trabajado conjuntamente en el perfeccionamiento de este pliego, con la colaboración de técnicos de la Diputación de Córdoba y de Eprinsa.