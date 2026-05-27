Kilómetros de Esperanza recorrerá Andalucía en bicicleta para impulsar la investigación del tumor cerebral infantil

Durante una semana, deporte y solidaridad recorrerán las ocho capitales andaluzas para recaudar fondos a beneficio de la investigación del tumor cerebral pediátrico. La propuesta Kilómetros de Esperanza quiere dar la vuelta a Andalucía con un recorrido de 1.400 kilómetros y pedaleando las 24 horas del día. Rute tendrá la salida y llegada "haciendo una cosa muy grande y trabajando instituciones públicas como Diputación y el Ayuntamiento y asociaciones y clubes deportivos", ha destacado el alcalde de la localidad, David Ruiz.

Para Patricia Castro y Nico Zúñiga, de la asociación Kilómetros de Esperanza, es "muy importante dar visibilidad a esta enfermedad". Ellos son trabajadores en el hospital Reina Sofía de Córdoba y desarrollan estos retos con el objetivo de llegar a la población y sensibilizarla sobre la necesidad de aumentar la investigación en la cura de estos tumores infantiles. Cuatro ciclistas pedalearán por toda Andalucía, visitando ocho colegios de cada una de las provincias andaluzas, donde ya se ha trabajado con los alumnos sobre esta enfermedad y la necesidad de su investigación.

Sandrán de Rute el domingo 31 de mayo

Se trata de una expedición ciclista en bicis eléctricas que partirá de Rute este domingo 31 de mayo. La salida la dará el niño Pedro Lopera, que ha superado uno de estos tumores, y llegará también a Rute el sábado 6 de junio.

Contarán con el apoyo logístico de la empresa Cruzber, a través de su marca CRUZ. Hay dorsales solitarios, cuya recaudación irá dirigida a apoyar la investigación contra estos tumores que se realiza en el Imibic (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba).

Para la llegada, el Club Rahamantah y Club Ciclista de Rute han organizado el Día de la Bicicleta, que arropará a los participantes de Kilómetros de Esperanza. Habrá actuaciones musicales y una barra para todos los que quieran colaborar con este proyecto.