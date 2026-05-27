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Sucesos en la provincia de Córdoba

La Guardia Civil desmantela un importante punto de venta de drogas en Puente Genil y detiene a cuatro personas

El instituto armado interviene más de 150 dosis de cocaína en una red centralizada en el domicilio de una persona con antecedentes que utilizaba a "extranjeros en situación de vulnerabilidad"

Agentes de la Guardia Civil se llevan a uno de los cuatro detenidos tras desmantelar un punto de venta de drogas en Puente Genil.

Agentes de la Guardia Civil se llevan a uno de los cuatro detenidos tras desmantelar un punto de venta de drogas en Puente Genil. / CÓRDOBA

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Puente Genil por un presunto delito de tráfico de drogas y ha desmantelado un "importante punto de venta" de estupefacientes en la zona. Según informa este cuerpo en una nota de prensa, el propietario de un inmueble pontanés "utilizaba a extranjeros en situación de vulnerabilidad para colaborar" en la distribución de las drogas por la localidad, "realizando las ventas tanto desde el domicilio principal como a través de distintos puntos donde se les requería". En total, se han intervenido "más de 120 dosis de cocaína, dinero fraccionado y una báscula de precisión".

Alta concentración de consumidores "durante el día y la noche"

La investigación comenzó tras detectar el instituto armado "una alta concentración de consumidores habituales" en un lugar concreto de Puente Genil. Fue entonces cuando "agentes del área de Investigación" del puesto principal "se hicieron cargo de las pesquisas". Los primeros rastreos confirmaron esa elevada cantidad de clientes "en diferentes horas del día y de la noche".

Siguiendo con la investigación, la Guardia Civil confirmó como el propietario de la vivienda se trataba de "una persona con antecedentes por tráfico de drogas" y pudieron comprobar como este, presuntamente utilizaba a extranjeros en una situación de vulnerabilidad para colaborar en la distribución de sustancias estupefacientes.

Dinero, droga, báscula y otros efectos intervenidos.

Dinero, droga, báscula y otros efectos intervenidos. / CÓRDOBA

Dinero, una báscula de precisión y otros efectos

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil llevó a cabo dos entradas y registros, "previa autorización judicial, en viviendas vinculadas al principal autor", donde fueron localizadas más de 150 dosis de cocaína preparadas para su distribución, dinero en efectivo fraccionado, una báscula de precisión y otros efectos "relacionados con la actividad delictiva".

Agentes de varios grupos en coordinación

En el dispositivo participaron agentes del área de Investigación de Puente Genil, patrullas de Seguridad Ciudadana de la 5ª Compañía de Lucena, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Córdoba y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil con perro detector de sustancias estupefacientes.

Como resultado del operativo, fueron detenidos "tanto el propietario de las viviendas como las otras tres personas colaboradoras necesarias por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas".

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A disposición de la autoridad judicial

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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