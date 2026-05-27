El Festival de Cine Infantil de Cabra crece hacia la profesionalización en su sexta edición.

La sexta edición del Festival de Cine Infantil de Cabra dará un paso más hacia la profesionalización de su propuesta formativa y creativa. Así lo ha destacado el responsable de la productora La Forja, Miguel Ángel Muñoz, durante la presentación de una cita cultural que, tras consolidarse en anteriores ediciones, afronta ahora una nueva etapa marcada por la participación continuada de niños y niñas que ya cuentan con experiencia previa en talleres audiovisuales y que “demandan nuevas experiencias dentro del lenguaje cinematográfico”.

La delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, y el propio Muñoz han dado a conocer la programación de este festival, que se desarrollará durante la primera semana de junio en el Cinestudio Municipal ‘ntonio Espinar Arcos con el objetivo de acercar el séptimo arte al público infantil desde una perspectiva didáctica, participativa y creativa.

Una "ciudad de cine"

Durante su intervención, la edil ha señalado que Cabra “es una ciudad de cine”, recordando la amplia oferta audiovisual que se impulsa a lo largo del año a través de iniciativas como el cine municipal a precios populares, el cine de verano o el Certamen de Creación Audiovisual.

Sabariego ha subrayado, además, la importancia de fomentar el interés por esta disciplina artística desde edades tempranas. “Para que una ciudad pueda seguir creciendo en torno al cine hay que empezar a trabajar con los más pequeños de la casa”, ha afirmado, poniendo en valor la colaboración que desde hace seis años mantiene el Ayuntamiento con la productora La Forja.

Busca atraer al cine a los pequeños

En este sentido, la delegada ha destacado que el festival permite que los menores “se acerquen al cine desde dentro”, asumiendo durante unos días distintos roles del proceso creativo como guionistas, cámaras, directores o intérpretes. Asimismo, ha definido esta iniciativa como “fantástica, novedosa y necesaria” para seguir fomentando la afición por el séptimo arte, agradeciendo a Muñoz y a todo el equipo organizador el trabajo realizado para consolidar una propuesta “prácticamente única en Andalucía”.

Como antesala del festival, del lunes 1 al jueves 4 de junio se desarrollará el taller Hagamos cine, una actividad en la que los participantes abordarán todas las fases de creación de un cortometraje, desde la elaboración del guion hasta el rodaje y montaje final de la pieza audiovisual, que será proyectada durante la clausura del ciclo.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 5 de junio con un pasacalles que partirá desde el Ayuntamiento hasta el Cinestudio Municipal y que estará a cargo de la compañía teatral El Verso Errante. Según ha explicado Muñoz, el recorrido incluirá distintas paradas con representaciones inspiradas en películas reconocibles para el público infantil. Tras esta actividad se proyectará la película Pezqueñín (2024), acompañada de propuestas complementarias.

Programación que continúa durante el fin de semana

La programación continuará el sábado por la mañana con un taller de interpretación impartido por la actriz Lluvia Rojo, madrina del festival, centrado especialmente en el trabajo actoral frente a la cámara y en la importancia de los planos y la expresión facial en la gran pantalla. Ya por la tarde se proyectará Billy, el hámster cowboy (2024), seguida igualmente de actividades dirigidas al público infantil.

El domingo por la mañana se celebrará un taller dedicado a la música en el cine, donde los asistentes podrán experimentar cómo una misma escena puede transmitir emociones diferentes en función de la banda sonora que la acompañe.

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El festival concluirá el domingo por la tarde con la proyección de El Grúfalo (1999) y el estreno del cortometraje realizado por los participantes del taller ‘Hagamos cine’, poniendo el broche final a un fin de semana dedicado a fomentar la creatividad, la imaginación y la cultura audiovisual entre los más pequeños.