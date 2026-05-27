Córdoba, en valores más propios de julio que de mayo: hasta aquí subirá hoy el termómetro según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado, en un interesante hilo en la red social X, antes Twitter, un análisis del "episodio de temperaturas extremadamente altas" que estamos viviendo en Córdoba, en la provincia y en toda España. Según indica el instituto oficial, "ya se han dado valores habituales en julio en el conjunto del país".

Sin embargo, no hemos encontrado, aún, el techo. A partir de hoy miércoles, 27 de mayo, habrá un nuevo "ascenso térmico" y el calor será "propio de la canícula", es decir, el periodo más cálido del año. El problema es que aún estamos, oficialmente, en primavera.

"Pero además de la intensidad y la extensión, es muy notable la persistencia de este episodio cálido: es probable que continúe el calor durante varios días más y, con los pronósticos actualmente disponibles, todavía no se vislumbra una vuelta a la normalidad", continúa la Aemet.

Evolución diaria de la temperatura media en este mes de mayo. / X / @AEMET_Esp

¿Hasta dónde subirá el termómetro hoy miércoles?

Así las cosas, la pregunta que muchos cordobeses se hacen, independientemente de que vayan a acudir o no a la Feria en las próximas horas, es hasta dónde subirá el termómetro. Pues bien, los 36 grados están garantizados esta tarde, mientras que el mercurio continuará en ascenso hasta llegar a los 40º e, incluso, superarlos, durante el próximo fin de semana.

El tiempo hoy miércoles, 27 de mayo

Pero, centrándonos en el pronóstico para la capital y la provincia de hoy miércoles, 27 de mayo, habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios; o máximas localmente en ascenso. Vientos flojos variables.

Evolución diaria de la temperatura media en España en este 2026, en comparación con el promedio 1991 2020. / X / @AEMET_Esp

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 16º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 32º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 28 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Una mujer se abanica junto a la portada de la Feria de Córdoba, este martes. / Manuel Murillo

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 37º, en Lucena entre 17º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.