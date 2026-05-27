El tiempo
Córdoba, en valores más propios de julio que de mayo: hasta aquí subirá hoy el termómetro según la Aemet
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado, en un interesante hilo en la red social X, antes Twitter, un análisis del "episodio de temperaturas extremadamente altas" que estamos viviendo en Córdoba, en la provincia y en toda España. Según indica el instituto oficial, "ya se han dado valores habituales en julio en el conjunto del país".
Sin embargo, no hemos encontrado, aún, el techo. A partir de hoy miércoles, 27 de mayo, habrá un nuevo "ascenso térmico" y el calor será "propio de la canícula", es decir, el periodo más cálido del año. El problema es que aún estamos, oficialmente, en primavera.
"Pero además de la intensidad y la extensión, es muy notable la persistencia de este episodio cálido: es probable que continúe el calor durante varios días más y, con los pronósticos actualmente disponibles, todavía no se vislumbra una vuelta a la normalidad", continúa la Aemet.
¿Hasta dónde subirá el termómetro hoy miércoles?
Así las cosas, la pregunta que muchos cordobeses se hacen, independientemente de que vayan a acudir o no a la Feria en las próximas horas, es hasta dónde subirá el termómetro. Pues bien, los 36 grados están garantizados esta tarde, mientras que el mercurio continuará en ascenso hasta llegar a los 40º e, incluso, superarlos, durante el próximo fin de semana.
El tiempo hoy miércoles, 27 de mayo
Pero, centrándonos en el pronóstico para la capital y la provincia de hoy miércoles, 27 de mayo, habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios; o máximas localmente en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 16º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 32º.
El tiempo este jueves
Mañana jueves, 28 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 37º, en Lucena entre 17º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.
- Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
- Las espectaculares imágenes en vídeo del embalse de Iznájar: el mayor pantano de Andalucía roza el lleno por primera vez en más de una década
- Detenido tras disparar con una escopeta contra un edificio, darse a la fuga y herir a varios guardias civiles en Rute
- Un detenido en Luque por agredir durante tres días a un vecino de 70 años, al que auxiliaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local
- Incendio forestal en Adamuz: el Infoca logra estabilizar el fuego y trata de controlarlo
- Una potente dorsal anticiclónica sobrevuela Córdoba: la Aemet explica sus efectos en las temperaturas
- El pueblo de Córdoba que podría tener origen en unos leñadores llegados desde el norte de España
- El Castillo de Almodóvar celebra su primera cena medieval: 'emoción e historia' en una experiencia gastronómica 'sin precedentes