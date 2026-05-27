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Renovación de luminarias

El Ayuntamiento de Puente Genil reforzará la iluminación en La Matallana

La empresa adjudicataria instalará farolas fernandinas junto a otras de brazo en las fachadas de los edificios a petición del Consistorio

Las farolas fernandinas se reforzarán con otras de brazo en las falladas de La Matallana en Puente Genil.

Las farolas fernandinas se reforzarán con otras de brazo en las falladas de La Matallana en Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha solicitado a la empresa que se está encargado de la renovación e instalación de luminarias en diferentes zonas de la localidad, que refuerce la iluminación en la zona centro de La Matallana, para que no haya "saltos de intensidad lumínica" en la avenida. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Sergio Velasco, quien ha precisado que se trata de un asunto que ha provocado la queja de vecinos y comerciantes de la zona centro.

"El proyecto de iluminación y sustitución del alumbrado se está realizando con financiación del IDAE, la primera fase ya está terminada, y ahora se está procediendo a la renovación de 18 cuadros de mando", dijo el regidor, quien aclaró que, "pese a que hay cierta satisfacción con el grado de iluminación que estamos viendo en los lugares donde ya se han instalado las luminarias, no ocurre lo mismo con La Matallana, donde el resultado no ha sido el esperado”.

Reclama farolas de brazo en fachadas como apoyo

"Ante ello se ha planteado a la empresa apoyar la iluminación de farolas fernandinas con la instalación de farolas de brazo en fachadas de edificios, de tal forma que se colocarán unas 16 en los próximos días, ganando con ello en homogeneidad a nivel lumínico", señaló el alcalde, quien indicó también que primero se adoptará esta medida a modo de prueba en un tramo concreto de la principal arteria comercial de la localidad y, si ese resultado es satisfactorio, se extenderá a toda la avenida.

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"Quiero aprovechar este anuncio para enviar un mensaje de tranquilidad a los comerciantes, entiendo sus quejas y vamos a adoptar medidas para corregir este problema", concluyó Velasco.

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