El Ayuntamiento de Priego adquiere la vivienda del castillo para su recuperación y uso expositivo

El Ayuntamiento de Priego ha hecho pública la adquisición de la vivienda del interior del castillo, un espacio que no se cedió en la donación de la fortificación a la localidad en 1996 y que ahora pasa a ser de titularidad pública gracias al acuerdo alcanzado con los propietarios y herederos de Víctor Rubio Chávarri. El importe de la adquisición del inmueble, adosado al cerramiento meridional de la fortificación y cuya construcción data de 1950, tiene 466 metros cuadrados construidos y 316 de patio, se ha elevado a 428.735,89 euros, tras la tasación y valoración del mismo, y es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Desde el punto de vista urbanístico, el inmueble está clasificado como suelo urbano y calificado como equipamiento, sistema de interés público y social. Además, se encuentra incluido en el catálogo de elementos protegidos del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico de Priego de Córdoba, con nivel de protección monumental.

Vivienda adosada al castillo que acaba de adquirir el Ayuntamiento de Priego. / R.C.C.

El informe técnico señala que la vivienda requiere actuaciones de mejora, por lo que su incorporación al patrimonio municipal permitirá abordar su recuperación de forma integrada con el resto del conjunto monumental.

En declaraciones a Diario CÓRDOBA, el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, destaca que poder culminar el PSTD con la adquisición de este inmueble, en el que residía la familia de guardeses del castillo, "es cerrar el círculo de una de las historias que mejor cuentan cómo se ha cuidado el patrimonio en Priego en los últimos 10-15 años".

Salón de la planta baja de la vivienda adosada al castillo de Priego. / CÓRDOBA

La transformación del castillo desde 2010

Para Valdivia, "alguien que conociera el castillo de Priego en el año 2010 y viniera a él hoy no reconocería prácticamente nada porque empezamos con la Torre del Homenaje y, a partir de ahí, todos los lienzos de muralla, la torre secundaria y la cripta arqueológica que se va a poner en funcionamiento a partir de finales de este mes de junio".

Con esta adquisición, el alcalde afirma que "la consolidación del castillo como principal recurso de nuestra ciudad es total, y el objetivo es que el espacio ahora adquirido sirva para interpretar no solamente al castillo sino también todo el Priego amurallado", que, como recuerda, puede verse en realidad virtual en la página de turismodepriego.com

Por último, el alcalde adelanta que tanto la vivienda como el granero anexo "serán zonas expositivas para interpretar y conocer a nuestra fortaleza medieval".