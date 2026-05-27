Andalucía agiliza el reconocimiento de zonas de interés artesanal, de los que cinco están en la provincia de Córdoba

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha aprobado una nueva orden para regular el procedimiento de reconocimiento de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal de Andalucía, una medida con la que la Junta busca simplificar la tramitación administrativa, reforzar la promoción del sector y favorecer la colaboración público-privada.

La nueva normativa se enmarca en el 4º Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2023-2026 y persigue facilitar el acceso de asociaciones y entidades artesanas a estos reconocimientos.

Un procedimiento más ágil

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha señalado que esta regulación “supone un importante avance para seguir impulsando un sector estratégico desde el punto de vista económico, cultural y turístico, facilitando además que las asociaciones artesanas puedan acceder a estos reconocimientos de una forma más ágil y sencilla”.

Entre las principales novedades, la orden simplifica tanto el procedimiento de reconocimiento como la documentación que deben presentar las personas interesadas, con el objetivo de mejorar la calidad regulatoria, ganar eficiencia y eliminar trámites innecesarios.

Córdoba, referente artesanal en Andalucía

Gálvez ha destacado además el peso específico de la provincia dentro del mapa artesanal andaluz. Según ha recordado, de las 12 Zonas de Interés Artesanal reconocidas actualmente en Andalucía, cinco se encuentran en la provincia de Córdoba, lo que representa casi la mitad del total y agrupa a 85 talleres artesanos.

Muestra de artesanía de La Rambla en las Caballerizas Reales de Córdoba. / CÓRDOBA

La responsable territorial ha añadido que Córdoba cuenta también con seis Puntos de Interés Artesanal, una muestra, a su juicio, de la riqueza, la tradición y la capacidad creativa de los profesionales del sector, así como del arraigo que mantiene la artesanía en numerosos municipios de la provincia.

Una imagen común para reforzar la promoción

Otra de las novedades que incorpora la nueva regulación es la unificación de las imágenes identificativas de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal con la marca promocional ‘Artesanía hecha en Andalucía’.

Con ello, la Junta pretende mejorar la identificación y promoción de los productos artesanos andaluces, tanto en su vertiente productiva como comercial.

Quién puede solicitar el reconocimiento

Podrán promover el reconocimiento como Zona o Punto de Interés Artesanal de Andalucía las asociaciones, federaciones o confederaciones de personas artesanas inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía, siempre que su ámbito territorial abarque la zona o el punto que se pretende reconocer.

Qué ventajas aporta

La obtención de este reconocimiento permitirá figurar en publicaciones y guías oficiales de artesanía, participar en proyectos de fomento y promoción del sector, acceder a la inscripción de oficio en el Registro de Artesanía de Andalucía y lograr una mayor difusión a través del portal web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Zonas y puntos de interés artesanal

Las Zonas de Interés Artesanal identifican áreas geográficas en las que existe una concentración de talleres o concurren características singulares de producción o comercialización de productos artesanos.

Por su parte, los Puntos de Interés Artesanal distinguen locales o talleres que sobresalen por sus especiales características de producción o comercialización.

En la actualidad, Andalucía cuenta con 12 Zonas de Interés Artesanal que agrupan a 177 talleres repartidos por toda la comunidad autónoma, además de 49 Puntos de Interés Artesanal distribuidos en las ocho provincias andaluzas.