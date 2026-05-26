Arte
La Virgen de la Sierra de Cabra entra en el patrimonio artístico del Consejo de Estado
La Fundación Aguilar y Eslava dona una reproducción de un lienzo del siglo XIX de la patrona al Palacio de los Consejos, en un acto presidido por la presidenta del Consejo de Estado, la egabrense Carmen Calvo
La reproducción de un lienzo decimonónico de María Santísima de la Sierra ya forma parte del patrimonio artístico del Consejo de Estado tras el acto de donación celebrado en el Palacio de los Consejos, sede de la institución ubicada en la madrileña calle Mayor. La obra ha sido cedida por la Fundación Aguilar y Eslava, como ha dado a conocer la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra.
La ceremonia estuvo presidida por la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y contó con la presencia de representantes de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, encabezados por su hermano mayor Francisco José Rojano, así como del responsable de la filial madrileña de la patrona egabrense, Juan José González.
Personalidades presentes en el acto
Entre las personalidades asistentes figuraban junto al vicepresidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Antonio Ramón Jiménez, los actuales condes de Cabra, Álvaro Fernández López Becerra de Casanova y Ana Pancorbo de Rato; el ex presidente del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; el secretario general del Consejo de Estado, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín; el director de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero; el ordinario castrense y rector de la Catedral de las Fuerzas Armadas, Carlos Montes Herreros, y el secretario de la Real Academia de la Historia, Feliciano Barrios, entre otros invitados.
Desde la Real Archicofradía, se agradeció a la Fundación Aguilar y Eslava el impulso de esta iniciativa, así como la acogida dispensada por el Consejo de Estado y su presidenta. Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque la imagen de la Virgen de la Sierra pase a integrarse en el conjunto de obras que albergan las dependencias y la capilla de este edificio del siglo XVII, integrado en el Patrimonio del Estado.
- Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
- Las espectaculares imágenes en vídeo del embalse de Iznájar: el mayor pantano de Andalucía roza el lleno por primera vez en más de una década
- Detenido tras disparar con una escopeta contra un edificio, darse a la fuga y herir a varios guardias civiles en Rute
- Un detenido en Luque por agredir durante tres días a un vecino de 70 años, al que auxiliaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local
- Incendio forestal en Adamuz: el Infoca logra estabilizar el fuego y trata de controlarlo
- Una potente dorsal anticiclónica sobrevuela Córdoba: la Aemet explica sus efectos en las temperaturas
- El pueblo de Córdoba que podría tener origen en unos leñadores llegados desde el norte de España
- El Castillo de Almodóvar celebra su primera cena medieval: 'emoción e historia' en una experiencia gastronómica 'sin precedentes