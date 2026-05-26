La Virgen de la Sierra de Cabra entra en el patrimonio artístico del Consejo de Estado.

La reproducción de un lienzo decimonónico de María Santísima de la Sierra ya forma parte del patrimonio artístico del Consejo de Estado tras el acto de donación celebrado en el Palacio de los Consejos, sede de la institución ubicada en la madrileña calle Mayor. La obra ha sido cedida por la Fundación Aguilar y Eslava, como ha dado a conocer la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra.

La ceremonia estuvo presidida por la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y contó con la presencia de representantes de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, encabezados por su hermano mayor Francisco José Rojano, así como del responsable de la filial madrileña de la patrona egabrense, Juan José González.

Personalidades presentes en el acto

Entre las personalidades asistentes figuraban junto al vicepresidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Antonio Ramón Jiménez, los actuales condes de Cabra, Álvaro Fernández López Becerra de Casanova y Ana Pancorbo de Rato; el ex presidente del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; el secretario general del Consejo de Estado, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín; el director de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero; el ordinario castrense y rector de la Catedral de las Fuerzas Armadas, Carlos Montes Herreros, y el secretario de la Real Academia de la Historia, Feliciano Barrios, entre otros invitados.

Carmen Calvo observa la reproducción del lienzo decimonónico de María Santísima de la Sierra. / CÓRDOBA

Desde la Real Archicofradía, se agradeció a la Fundación Aguilar y Eslava el impulso de esta iniciativa, así como la acogida dispensada por el Consejo de Estado y su presidenta. Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque la imagen de la Virgen de la Sierra pase a integrarse en el conjunto de obras que albergan las dependencias y la capilla de este edificio del siglo XVII, integrado en el Patrimonio del Estado.