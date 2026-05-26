Pozoblanco lanza el Plan Impulsa+ 2026 con 160.000 euros para reforzar el tejido empresarial.

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado la convocatoria 2026 del Plan Impulsa+, dotado con 160.000 euros para apoyar al tejido empresarial del municipio a través de tres líneas de ayudas destinadas al emprendimiento, la transformación digital y la mejora y modernización de infraestructuras.

La principal novedad de esta edición es que el equipo de gobierno ha optado por una gestión unificada que agrupa las tres vertientes del programa en un único proceso administrativo, con el objetivo de optimizar recursos y facilitar el acceso a autónomos y empresarios de la localidad.

Impulso a la economía local

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que este programa se ha consolidado como uno de los ejes de apoyo a la economía local y ha subrayado la voluntad del Consistorio de agilizar la llegada de las ayudas al tejido productivo.

Cabello ha recordado que en este inicio de 2026 ya se han abonado más de 170.000 euros correspondientes a la convocatoria de 2025, y ha enmarcado el lanzamiento de la nueva edición en la necesidad de seguir fortaleciendo la liquidez de autónomos y empresas.

El regidor ha defendido además que el Plan Impulsa+ 2026 nace con un enfoque estratégico para mantener a Pozoblanco como referente económico provincial, adaptando las cuantías a la realidad actual de cada sector con el objetivo de que la inversión pública tenga un efecto directo en el empleo y la competitividad.

Vinculado a la evolución del empleo

Santiago Cabello ha relacionado el lanzamiento de estas ayudas con la evolución positiva del mercado laboral en Pozoblanco, al señalar que las cifras de desempleo se sitúan actualmente en sus niveles más bajos de los últimos 21 años.

En este sentido, ha subrayado que estos datos refuerzan la conveniencia de seguir respaldando al tejido empresarial del municipio, al que ha atribuido buena parte del dinamismo económico local.

Solicitudes del 27 de mayo al 25 de junio

La concejala de Desarrollo Económico, Maribel Sánchez Alba, ha detallado que las bases de la convocatoria han sido publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el miércoles 27 de mayo y permanecerá abierto hasta el 25 de junio, con un total de 30 días naturales para facilitar la recopilación de la documentación necesaria.

Sánchez Alba ha explicado también que la tramitación será íntegramente telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, siguiendo la línea ya implantada en convocatorias anteriores para reducir tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios a empresarios y autónomos.

50.000 euros para modernizar negocios

Una de las tres líneas del Plan Impulsa+ está destinada a la mejora y modernización de infraestructuras, con una dotación de 50.000 euros.

Esta ayuda cubrirá el 50 por ciento del coste de las inversiones realizadas en 2025, con un límite de 2.000 euros por beneficiario. Entre los gastos subvencionables figuran las reformas interiores, la adecuación de escaparates, mejoras en iluminación, rotulación, pintura, cierres comerciales y actuaciones para cumplir con la normativa de accesibilidad.

También podrá financiarse la adquisición de mobiliario y equipamiento, siempre que así se recoja en las bases de la convocatoria.

Impulso a la digitalización

La segunda línea estará dedicada a la transformación digital, con otros 50.000 euros para apoyar la implantación de soluciones tecnológicas y la mejora de la presencia online de las empresas locales.

En este caso, la subvención cubrirá igualmente el 50 por ciento de la inversión, con un máximo de 1.000 euros, y distinguirá entre dos categorías: por un lado, soluciones de software, como diseño web, tiendas online, sistemas de gestión empresarial, herramientas en la nube, gestión de redes sociales o terminales punto de venta; y, por otro, equipamiento tecnológico, como ordenadores, periféricos y TPV físicos.

El objetivo de esta línea es favorecer que los negocios de Pozoblanco optimicen procesos, ganen visibilidad digital y mejoren su competitividad.

60.000 euros para nuevos autónomos y empresas

La tercera línea, orientada al emprendimiento, contará con una dotación de 60.000 euros y buscará fomentar la creación de nuevos autónomos, nuevas empresas y el inicio de actividad.

Con carácter general, se concederá una ayuda de 1.000 euros por apertura de negocio y de 3.000 euros para personas empadronadas en Pozoblanco al menos seis meses antes del inicio de la actividad. Esta cuantía ascenderá a 3.500 euros en el caso de pozoalbenses que hayan retornado al municipio para poner en marcha su empresa, siempre que estén empadronados en la localidad.

A ello se añaden suplementos de 500 euros para autónomos menores de 35 años o mayores de 55, otros 500 euros si el negocio se ubica en un local de la zona centro de Pozoblanco y 300 euros más si se trata de proyectos innovadores.

Noticias relacionadas

Ayudas también para sociedades

En el caso de las sociedades, la convocatoria contempla una subvención de 3.000 euros por el primer socio trabajador de la nueva empresa, a la que se sumarán 1.000 euros más por cada socio trabajador adicional, con un máximo de tres socios y un tope de 5.000 euros.