El Pleno del Ayuntamiento de Cabra aprueba el nuevo reglamento de participación ciudadana

Reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Cabra con una administración más participativa, moderna y cercana y favoreciendo que la ciudadanía forme parte activa de las demandas sociales y de las decisiones que afectan al presente y futuro del municipio, como ponía de manifiesto el delegado municipal de Participación Ciudadana, Javier Fernández, la corporación municipal egabrense ha aprobado este lunes por la noche, en Pleno, con la abstención de Vox y los votos a favor de PP, PSOE-A y Unidad Vecinal Egabrense (Uvega), el nuevo reglamento de participación ciudadana. Se trata de una actualización de los instrumentos de participación vecinal, adaptándolos al marco normativo vigente, especialmente a la ley andaluza de participación ciudadana de 2017.

Un reglamento que, como se apuntaba, ha sido confeccionado gracias a la participación abierta de asociaciones, agentes políticos y colectivos sociales; además, ha sido sometido a exposición pública para la presentación de sugerencias y aportaciones.

Respaldo unánime al reconocimiento institucional a Manuel Moreno Llamas

En el apartado de mociones, se respaldó unánimemente la presentada por los cuatro grupos municipales, PP, PSOE-A, Uvega y Vox, para iniciar el expediente de reconocimiento institucional al egabrense Manuel Moreno Llamas, presidente de la Asociación Cordobesa de Laringectomizados (Ascolar) por su trayectoria solidaria junto a personas laringectomizadas y sus familias. Ello permitirá la entrega de una mención honorífica durante el acto institucional del Día de Cabra el próximo año 2027.

Itinerario peatonal entre el aparcamiento y la entrada del cementerio municipal

También, con el voto a favor de todos los grupos, la presentada por Vox, solicitando la creación de un itinerario peatonal accesible entre el aparcamiento y la entrada principal del cementerio municipal San José. Una cuestión incluida en la relación de 15 obras que se realizarán a través de una inversión de 1,8 millones del PFEA de este año.

Promoción y defensa del comercio local

Unanimidad también para la primera de las dos mociones presentadas por Uvega, para la que solicitaba la actualización de la ordenanza reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. No así para la segunda de las mociones, que, rechazada con el voto en contra del PP, tenía como fin el apoyo, la defensa y la promoción del sector comercial local. Entre otra serie de peticiones, también recogía el funcionamiento efectivo, periódico y transparente del Consejo Local de Comercio y Economía.

Un asunto, este último, en el que la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) y el Centro Comercial Abierto mostraron su rechazo al planteamiento recogido en la moción presentada a través de un comunicado. En este texto, se indicaba que "se pone en duda la participación real del comercio egabrense, algo que nuestras asociaciones llevan promoviendo y ejerciendo desde hace más de 30 y 10 años respectivamente en defensa del pequeño comercio local".