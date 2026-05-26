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Recepción de las obras

Pedro Abad recupera su emblemático edificio del Matadero tras una inversión de 62.500 euros

La Diputación de Córdoba financia con los Planes Provinciales las obras del inmueble, que sufrió un incendio en enero de 2019

Andrés Lorite y Juan Antonio Reyes, durante su visita al edificio del Matadero de Pedro Abad, cuyas obras ha financiado la Diputación de Córdoba.

Andrés Lorite y Juan Antonio Reyes, durante su visita al edificio del Matadero de Pedro Abad, cuyas obras ha financiado la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Pedro Abad ha recuperado uno de sus edificios municipales más emblemáticos, el conocido como Matadero, gracias a una inversión de 62.500 euros realizada por la Diputación de Córdoba con los Planes Provinciales 2024-2027. Se trata del almacén municipal, situado en la confluencia de las calles Santa Rafaela María y Gran Capitán, y que actualmente era utilizado por el Ayuntamiento como estacionamiento de vehículos.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, se ha desplazado este martes a Pedro Abad, donde, junto al alcalde, Juan Antonio Reyes, se han recepcionado las obras.

Las actuaciones ejecutadas han incluido la demolición de los elementos dañados y la restitución completa de la cubierta del edificio. Además, se ha mejorado el confort térmico de la infraestructura mediante la instalación de una cubierta de panel sandwich con aislamiento incorporado, respetando en todo momento la disposición original de los espacios interiores previos al siniestro.

Andrés Lorite firma la recepción de la obra en presencia de Juan Antonio Reyes.

Andrés Lorite firma la recepción de la obra en presencia de Juan Antonio Reyes. / CÓRDOBA

Sin pilares en la zona central del edificio

La intervención también ha permitido crear un espacio diáfano en la zona central del edificio gracias a la ejecución de un nuevo sistema estructural que elimina la necesidad de pilares en esa parte del inmueble, lo que incrementa la versatilidad y funcionalidad de este espacio municipal para futuros usos.

Lorite ha resaltado que esta actuación era "muy necesaria", tras el incendio de un vehículo que se encontraba en el interior del edificio, la noche del 8 de enero de 2019, "causando graves desperfectos tanto en la estructura horizontal, forjado que constituía la cubierta, como en los pilares que se vieron afectados".

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El alcalde, por su parte, ha añadido que "la rehabilitación no solo mejora la seguridad y funcionalidad del edificio, sino que también abre nuevas posibilidades para aprovechar este espacio municipal en beneficio de Pedro Abad y de sus vecinos".

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