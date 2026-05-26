El tiempo
Nuevo subidón de temperaturas y la Aemet avisa: Córdoba, a punto de entrar en 'territorio 40 grados'
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
Si creían que el calor que estamos viviendo en los últimos días podía ser un fenómeno pasajero, nada más lejos de la realidad. Después de seis días con temperaturas máximas alrededor o por encima de los 35 grados, Córdoba se prepara para un nuevo subidón de las temperaturas, previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que puede llevar el termómetro hasta los 40º.
No ocurrirá hoy martes, 26 de mayo, pero sí en algún momento entre el miércoles y el viernes, a tenor de la última actualización del tiempo de la semana emitida por el organismo oficial. Según explica la Aemet en un hilo en la red social X, antes Twitter, hoy y durante los próximos días "continuará el episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año en todo el país y durante toda la semana, excepto en Canarias que se normalizarán a partir del miércoles".
Los registros generalizados en toda España estarán por encima de los 30-32 grados, pero habrá máximas entre los 36º y los 38º en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Ebro, "que localmente podrían llegar a 40º", añade la agencia estatal. Además, a las altas temperaturas de la tarde le seguirán "noches tropicales", con mínimas que en algún momento de la semana podrían establecerse sobre el suelo de los 19 grados.
Así las cosas, con el calor propio de un mes de agosto antes de la llegada propiamente dicha del verano, nos centramos en la previsión de la Aemet para las próximas horas en Córdoba y provincia. Tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
¿Hasta dónde llegará el termómetro hoy martes?
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 16º y 31º, en Pozoblanco entre 15º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.
El tiempo este miércoles
Mañana miércoles, 27 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios; o máximas localmente en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 37º, en Lucena entre 16º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 33º.
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