La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación

La Junta de Andalucía ha abierto el periodo de información pública del proyecto de planta de producción de biometano promovido por la empresa Hojiblanca Biometano 5 SL en el término municipal de Baena, un nuevo paso administrativo dentro de la tramitación ambiental autonómica de una instalación que ha generado inquietud vecinal y debate político en la localidad.

El anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y hace referencia al expediente de Autorización Ambiental Integrada (AAI/CO/118/N/25), procedimiento obligatorio para este tipo de instalaciones industriales por su potencial incidencia ambiental.

Con esta publicación, la Junta abre un plazo de 30 días hábiles para que particulares, colectivos, asociaciones o administraciones puedan presentar alegaciones al proyecto. Durante ese periodo podrá consultarse la documentación técnica y ambiental tanto a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía como en dependencias administrativas de Córdoba.

A la espera de la autorización de la Junta de Andalucía

El procedimiento en marcha corresponde a la denominada Autorización Ambiental Integrada, uno de los instrumentos de control ambiental más exigentes contemplados en la normativa estatal y autonómica para actividades potencialmente contaminantes o de elevada afección territorial. Entre otros aspectos, el expediente deberá analizar emisiones, control de olores, tráfico pesado, gestión de residuos orgánicos, digestatos, impacto paisajístico y afección hídrica.

Mientras la Junta continúa con la evaluación ambiental, el Ayuntamiento de Baena mantiene paralizada la tramitación urbanística municipal vinculada al proyecto. Así lo trasladó públicamente el propio Consistorio, que ha condicionado cualquier avance municipal a que previamente la Administración autonómica emita la correspondiente autorización ambiental y el informe de incidencia territorial.

El proyecto ha generado preocupación social

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ya había señalado que el Ayuntamiento no adoptará una decisión definitiva hasta conocer el pronunciamiento técnico y jurídico de la Junta de Andalucía, una posición que el gobierno municipal defiende como una medida de prudencia ante un proyecto que ha despertado controversia social.

En las últimas semanas distintos colectivos ciudadanos y organizaciones ecologistas han mostrado preocupación por las posibles consecuencias de la instalación, especialmente en relación con los olores, el incremento del tráfico de camiones y el posible impacto ambiental sobre el entorno agrícola y residencial próximo.

La exposición pública abierta ahora por la Junta se considera uno de los momentos clave de la tramitación, ya que permitirá incorporar alegaciones técnicas, ambientales y urbanísticas antes de que la administración autonómica adopte una resolución definitiva sobre la viabilidad ambiental de la planta.